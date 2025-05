Επικοινωνία Τραμπ – Πούτιν: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν να μιλήσουν με τον Αμερικανό πρόεδρο πριν συζητήσει με τον Ρώσο ομόλογό του

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν να μιλήσουν με τον Αμερικανό πρόεδρο πριν από την τηλεφωνική συνομιλία που θα έχει ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως ανέφεραν πηγές της γερμανικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έχουν ζητήσει να συνομιλήσουν ήδη απόψε (18/5/25) το βράδυ με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει προγραμματιστεί να επικοινωνήσει αύριο (19/5/25) με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ακόμη ότι ο καγκελάριος, στο περιθώριο της τελετής ενθρόνισης του Πάπα Λέοντα 14ου, συναντήθηκε στην Ρώμη με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τους οποίους συζήτησε σχετικά με τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πόλεμου.

Ο κ. Μερτς δεν συναντήθηκε με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος βρισκόταν επίσης στην Ρώμη. «Μπορούμε μόνο να ελπίζουμε ότι θα επιτευχθεί τώρα πρόοδος», δήλωσε ο καγκελάριος.

Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος έστειλε σαφές μήνυμα, πως η Ρωσία σέβεται τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ και πως θεωρεί ότι τα δικά της θα αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο ενώ αναμένει στο ακουστικό για το τηλεφώνημα του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι Αμερικανοί, ο αμερικανικός λαός και η αμερικανική ηγεσία, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, έχουν τα δικά τους εθνικά συμφέροντα. Και εμείς τα σεβόμαστε και θεωρούμε ότι θα αντιμετωπιστούμε με τον ίδιο τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βλαντιμίρ Πούτιν Πούτιν σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Ρώσο δημοσιογράφο Πάβελ Ζαρούμπιν και ερωτηθείς αν υπάρχουν σημεία επαφής με τις ΗΠΑ μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης τη χώρας από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Putin said that the outcome of his “special military operation” in Ukraine should be a lasting peace.



So, he’s waging war to achieve peace.



As the saying goes – fighting for peace is like screwing for virginity. pic.twitter.com/zaPTFIHwFh