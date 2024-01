Η κακοκαιρία που πλήττει τη Νορβηγία οδήγησε ακόμα και στο κλείσιμο του αεροδρομίου του Όσλο.

Την απόφαση έλαβε για λόγους ασφαλείας η διαχειρίστρια εταιρεία Avinor λόγω της πρωτοφανούς χιονόπτωσης ακόμα και για τα μέτρα της Σκανδιναβικής χώρας. Το αεροδρόμιο του Όσλο θα παρέμενε κλειστό μέχρι τουλάχιστον τις 15:30 (ώρα Ελλάδος).

Η κακοκαιρία όμως επηρέασε και άλλα μέσα μεταφοράς. Η κυκλοφορία των τρένων σε τμήματα της ανατολικής Νορβηγίας επίσης σταμάτησε σήμερα εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η διαχειρίστρια εταιρεία Bane Nor.

Heavy snow in southern Norway and Oslo caused travel problems yesterday.



Snow has eased today, but more heavy snow expected tonight and tomorrowhttps://t.co/WymuAGP7q4 | Matt pic.twitter.com/0qGZb0Qxip