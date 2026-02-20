Επιστολές της Αγκάθα Κρίστι προς την οικονόμο της πουλήθηκαν για 8.000 λίρες

Συλλογή αντικειμένων της οικονόμου της Αγγλίδας συγγραφέως αστυνομικών μυθιστορημάτων Αγκάθα Κρίστι πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 8.000 αγγλικών λιρών.

Αντικείμενα της Φίλις Ράις, της πρώην οικονόμου της εξοχικής κατοικίας της συγγραφέως Αγκάθα Κρίστι, Greenway House, στο Ντέβον, πωλήθηκαν από τον οίκο Wessex Auction Rooms στο Τσίπενχαμ.

Μεταξύ των αντικειμένων ήταν έξι επιστολές προς τη Ράις και σημειώματα με οδηγίες για το πώς να ταΐζει τα αγαπημένα σκυλιά της Αγκάθα Κρίστι.

Η διοργανώτρια της δημοπρασίας Μπρίτζετ Μίντοους δήλωσε στο BBC: «Αυτά τα αντικείμενα αποτελούν μια υπέροχη εικόνα για την προσωπική ζωή της Αγκάθα Κρίστι στο Greenway House».

«Η συλλογή φυλασσόταν από την οικογένεια μέχρι πρόσφατα, οπότε ήταν πραγματικό προνόμιο να ερευνήσω και να καταγράψω όλα τα αντικείμενα και να μάθω λίγα περισσότερα για μία από τις αγαπημένες συγγραφείς του κόσμου» πρόσθεσε.

Η συλλογή, η οποία πουλήθηκε συνολικά για 7.889 λίρες, περιελάμβανε επίσης τις πρώτες εκδόσεις του μυθιστορήματος «Πέντε Γουρουνάκια» (Five Little Pigs) και του εικονογραφημένου βιβλίου ποίησης και διηγημάτων «Αστέρι Πάνω από τη Βηθλεέμ» (Star Over Bethlehem) και τα δύο υπογεγραμμένα από τη συγγραφέα.

Μεταξύ των πωληθέντων αντικειμένων περιλαμβάνονταν έξι επιστολές προς τη Ράις, οι οποίες περιέγραφαν λεπτομερώς τα πάντα, από κομπλιμέντα για τις μεταποιήσεις που έκανε η Ράις στα ρούχα της Κρίστι μέχρι λεπτομέρειες για τις πληρωμές για τις εν λόγω αλλαγές.