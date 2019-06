Επίθεση αυτοκτονίας στην Times Square – Τον πρόλαβαν τελευταία στιγμή!

Πρόκειται για τον Άσικουλ Άλαμ, ηλικίας 22 ετών, από το Τζάκσον Χάιτς στη συνοικία Κουίνς, που συνελήφθη, αφού αγόρασε δύο ημιαυτόματα περίστροφα Glock 19 εννέα χιλιοστών για ενδεχόμενη επίθεση στην Τάιμς Σκουέρ.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων που είχε με έναν μυστικό ομοσπονδιακό πράκτορα, ο Άλαμ εξέφραζε την υποστήριξή του για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στη Νέα Υόρκη όπως και για την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, σύμφωνα με τη δικογραφία που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Επιπλέον, ο ύποπτος συζητούσε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει γιλέκο με εκρηκτικά στην επίθεση.

“Όπως φέρεται, ο Άλαμ αγόρασε παράνομα όπλα ως μέρος του σχεδίου του να σκοτώσει στελέχη των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και πολίτες σε μια τρομοκρατική επίθεση στην Τάιμς Σκουέρ” επισήμανε ο εισαγγελέας Ρίτσαρντ Ντόνογκιου.

Ο Άλαμ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου στο Μπρούκλιν αργότερα σήμερα.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, που επικαλούνται πηγές προσκείμενες στην έρευνα, ο συλληφθείς ενήργησε μόνος και δεν αντιπροσώπευε άμεση απειλή, ωστόσο η συμπεριφορά του δικαιολογούσε τη σύλληψή του.

