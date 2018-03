Επίθεση με μαχαίρι στην Βιέννη!

Και ξαφνικά… συναγερμός στην Βιέννη! Ρωσικά -κυρίως- μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε στο κέντρο της πρωτεύουσας της Αυστρίας.

Η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, 07.03.2018 και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρεις ανθρώπους που έχουν τραυματιστεί. Η τελευταία ενημέρωση που μεταφέρει το NBC News, αναφέρει πως πρόκειται για συγγενείς! Και συγκεκριμένα για πατέρα, μάνα και κόρη.



Ο δράστης κατάφερε να διαφύγει από το σημείο. Αυτή την ώρα οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και την σύλληψή του.

Οι πρώτες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών είναι δυσάρεστες. Κι αυτό διότι αναφέρεται πως και οι τρεις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρόκειται για έναν άνδρα και δύο γυναίκες, όπως προαναφέραμε ένα ζευγάρι και την κόρη τους.

Την εξέλιξη αυτή μεταφέρει η αυστριακή εφημερίδα Kurier daily, δημοσιεύοντας την δήλωση ενός εκπροσώπου της αστυνομίας.

Το rt.com, μεταδίδει πως ο δράστης επιτέθηκε σε περαστικούς, με τα κίνητρα της επίθεσης να παραμένουν ακόμη άγνωστα. Ακόμη επικαλείται αυτόπτες μάρτυρες και τονίζει πως η επίθεση δεν φάνηκε να έχει κάποιο «μοτίβο». Φάνηκε δηλαδή ο δράστης να επιλέγει τυχαία τα θύματά του.

Από την άλλη, υπάρχουν μαρτυρίες ανθρώπων που είδαν το αιματηρό περιστατικό και οι οποίοι δηλώνουν πως προηγήθηκε καυγάς. Όλα αυτά μένει να επιβεβαιωθούν…

