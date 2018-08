Επίθεση με μαχαίρι στη Γαλλία – Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας

Το νέο αιματηρό συμβάν στη Γαλλία σημειώθηκε στο Saint – Paul – Trois – Châteaux στο πάρκινγκ ενός σούπερ μάρκετ. Από την επίθεση τραυματίστηκε, επίσης, ένα άτομο.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik, ένας άγνωστος άνδρας επιτέθηκε σε κάποιο άτομο, το οποίο βρισκόταν στο χώρο στάθμευσης γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο.

Stabbing #Attack in Southern France Kills One, Injures Another Person – Reports https://t.co/h0UGBkPPO9

— France Newscast (@France_Newscast) August 18, 2018