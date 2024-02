Μυστήριο καλύπτει ένα περιστατικό στο νότιο Λονδίνο όπου εννέα άνθρωποι, ανάμεσά τους μια μητέρα με τα δύο παιδιά της τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με οξύ.

Η μητέρα με τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αφού ένας άνδρας τους πέταξε μια ύποπτη διαβρωτική ουσία χθες το βράδυ στην περιοχή Κλάπαμ Κόμμον. Επιπλέον έξι άνθρωποι, ανάμεσα τους και τρεις αστυνομικοί, τραυματίστηκαν ελαφρά προσπαθώντας να τους βοηθήσουν.

«Τρία θύματα, μια γυναίκα και τα δύο μικρά παιδιά της, διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο για νοσηλεία», αναφέρει η αστυνομία σε ανακοίνωσή της, στην οποία προσθέτει ότι άλλοι τρεις άνθρωποι, όλοι ενήλικες, διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα.

Τρεις αστυνομικοί επίσης στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα, προστίθεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

Ένας μάρτυρας είπε στην εφημερίδα Sun ότι η μητέρα και τα παιδιά της ήταν με έναν άνδρα όταν το ζευγάρι βγήκε από ένα όχημα και άρχισαν να τσακώνονται στο δρόμο.

Ο ύποπτος έβγαλε ένα παιδί από το αυτοκίνητο και το χτύπησε βίαια στο οδόστρωμα, ανέφερε το Sky News, επικαλούμενο μάρτυρα. Λίγο αργότερα, μια γυναίκα που μάλωνε με τον ύποπτο άρχισε να ουρλιάζει «Τα μάτια μου. Τα μάτια μου. Κάλεσε την αστυνομία. Τα μάτια μου», εκλιπαρώντας για βοήθεια.

«Η πυροσβεστική εκλήθη για συμβάν με χημικά στην Λεωφόρο Λέσαρ στο Κλάπαμ απόψε», ανέφερε χθες το βράδυ η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου σε ανακοίνωση που έστειλε με email στο Reuters.

