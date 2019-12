Eπίθεση Πομπέο σε Ρωσία και Κίνα για το βέτο στον ΟΗΕ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδίκασαν σήμερα το «επαίσχυντο» βέτο που έθεσαν την Παρασκευή η Ρωσία και η Κίνα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, μπλοκάροντας την παροχή διασυνοριακής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Συρία, κατηγορώντας τις δύο αυτές χώρες ότι «έβαψαν τα χέρια τους με αίμα».

«Το χθεσινό βέτο της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Κίνας στην πρόταση για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε εκατομμύρια Σύρους είναι επαίσχυντο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο.

«Προς τη Ρωσία και την Κίνα: επιλέξατε να κάνετε μια πολιτική δήλωση αντιτασσόμενες σε αυτό το ψήφισμα, έχετε αίμα στα χέρια σας», πρόσθεσε.

Russia & China were the only countries to block UNSCR 2449 renewal, the Syria cross-border humanitarian assistance resolution. The international community has committed over $30 billion aid dollars to Syria that pass through these crossings. It is shameful to withhold this aid.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 21, 2019