Επίθεση στη Βιέννη – Στόλτενμπεργκ: Να συνεχιστεί ο αγώνας κατά του ISIS

Την επίθεση στη Βιέννη καταδικάζει κι ο Γενς Στόλτενμπεργκ. “Η τρομοκρατία επηρεάζει όλους” τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνέχισης του αγώνα κατά του ισλαμικού κράτους.

Στη δήλωσή του για την επίθεση στη Βιέννη ο Γενς Στόλτενμπεργκ σημείωσε: “Συγκλονισμένος από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Αφγανιστάν και την Αυστρία. Υπενθύμιση ότι η τρομοκρατία επηρεάζει όλους και της σημασίας της συνέχισης της καταπολέμησης του ISIS. Τα συλλυπητήριά μου σε όλους αυτούς που επλήγησαν”.

Horrified by the terror attacks in #Afghanistan and #Austria. A reminder that terrorism affects all and the importance of continuing the fight against ISIS. My condolences to all those affected.