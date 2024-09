Επιχείρηση «Ασπίδες»: Αδύνατη προς το παρόν η ρυμούλκηση του δεξαμενόπλοιου Sounion που χτύπησαν οι Χούθι

Η προγραμματισμένη για σήμερα 3.9.2024 ρυμούλκηση του ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου MV Sounion που έπληξαν οι Χούθι, δεν είναι δυνατή τουλάχιστον προς το παρόν, γνωστοποίησε η επιχείρηση «Ασπίδες».

Όπως ανέφερε η επιχείρηση «Ασπίδες» – η ευρωπαϊκή δύναμη που έχει αναλάβει την προσπάθεια αποτροπής επιθέσεων στην κρίσιμη για το διεθνές εμπόριο Ερυθρά Θάλασσα – οι ιδιωτικές εταιρείες που έχουν αναλάβει τη ρυμούλκηση του δεξαμενόπλοιου γνωστοποίησαν ότι δεν είναι δυνατή για την ώρα η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης αποστολής, καθώς δεν κρίνεται ότι μπορεί να γίνει με ασφάλεια το όλο εγχείρημα.

Ήδη οι ιδιωτικές εταιρείες εξετάζουν εναλλακτικά σενάρια.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την επιχείρηση «Ασπίδες», μέσα της επιχείρησης – ανάμεσά τους και η ελληνική φρεγάτα «ΨΑΡΑ» – συνδράμουν από την 1η Σεπτεμβρίου προσφέροντας προστασία στα ρυμουλκά που πλέουν κοντά στο MV Sounion με στόχο να αποφευχθεί μια πιθανή περιβαλλοντική καταστροφή.

Υπενθυμίζεται ότι το MV Sounion έχει πιάσει φωτιά και είναι αγκυροβολημένο 72 ναυτικά μίλια δυτικά της Χοντεϊντά Υεμένης, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Since September 1st, 2024, EUNAVFOR ASPIDES assets have been engaged in protecting the tugs involved in the MV SOUNION salvage operation, aiming to facilitate the prevention of an unprecedented environmental disaster in the region.



The private companies responsible for the… pic.twitter.com/WB9srXYJA8