Επιχείρηση Jackal IV: Διεθνές «χτύπημα» της INTERPOL στα δυτικοαφρικανικά δίκτυα κυβερνοεγκλήματος

Σε μία από τις σημαντικότερες παγκόσμιες επιχειρήσεις κατά του οργανωμένου κυβερνοεγκλήματος των τελευταίων ετών, η INTERPOL ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της Operation Jackal IV.

Η επιχείρηση Jackal IV, που διήρκεσε οκτώ μήνες (Νοέμβριος 2025 – Ιούνιος 2026), έφερε στο φως τη δράση δυτικοαφρικανικών εγκληματικών δικτύων, τα οποία χρησιμοποιούν ολοένα και πιο εξελιγμένες μεθόδους για να εξαπατήσουν θύματα και να ξεπλύνουν παράνομα κεφάλαια σε παγκόσμια κλίμακα.

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Ο συντονισμός της επιχείρησης έγινε από το Κέντρο Χρηματοοικονομικού Εγκλήματος και Καταπολέμησης της Διαφθοράς της INTERPOL (IFCACC), φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι αρχές επιβολής του νόμου από 22 χώρες και έξι ηπείρους. Aπό την Αργεντινή, τον Καναδά και την Αυστραλία, μέχρι τη Νιγηρία, την Ιαπωνία, τη Ρουμανία και πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Η «βιομηχανία» του κυβερνοεγκλήματος

Στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκαν οργανώσεις όπως η διαβόητη «Black Axe», η οποία δεν περιορίζεται πλέον σε παραδοσιακές μεθόδους απάτης. Οι Αρχές διαπίστωσαν ότι τα δίκτυα αυτά έχουν υιοθετήσει το μοντέλο «Crime-as-a-Service» (CaaS).

Πρόκειται για μια εγκληματική δομή όπου παρέχονται έτοιμες υποδομές (όπως domain names για ψευδείς ιστοσελίδες) και υπηρεσίες ξεπλύματος χρήματος σε τρίτους, επιτρέποντας ακόμη και σε άτομα χωρίς εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις να εκτελούν σύνθετες επιθέσεις.

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Τα σημαντικότερα πλήγματα της επιχείρησης

Η αποτελεσματικότητα της επιχείρησης αποτυπώνεται σε μια σειρά στοχευμένων δράσεων:

Εξάρθρωση επενδυτικού «call center» στη Ρουμανία: Οι Αρχές εντόπισαν έναν οργανισμό που «πουλούσε» ψευδείς υποσχέσεις για επενδύσεις σε μετοχές και κρυπτονομίσματα. Μόνο από αυτό το κύκλωμα, υπολογίζεται ότι εκλάπησαν και ξεπλύθηκαν 143 εκατομμύρια ευρώ. Κατά την επιχείρηση συνέλαβαν 11 άτομα και κατάσχεσαν μετρητά, κρυπτονομίσματα, ακίνητα και είδη πολυτελείας.

Οι Αρχές εντόπισαν έναν οργανισμό που «πουλούσε» ψευδείς υποσχέσεις για επενδύσεις σε μετοχές και κρυπτονομίσματα. Μόνο από αυτό το κύκλωμα, υπολογίζεται ότι εκλάπησαν και ξεπλύθηκαν 143 εκατομμύρια ευρώ. Κατά την επιχείρηση συνέλαβαν 11 άτομα και κατάσχεσαν μετρητά, κρυπτονομίσματα, ακίνητα και είδη πολυτελείας. Χτύπημα στο δίκτυο CaaS: Ταυτοποιήθηκαν 196 άτομα που παρείχαν τεχνική υποστήριξη και υποδομές σε εγκληματικά δίκτυα, οδηγώντας σε 17 συλλήψεις.

Ταυτοποιήθηκαν 196 άτομα που παρείχαν τεχνική υποστήριξη και υποδομές σε εγκληματικά δίκτυα, οδηγώντας σε 17 συλλήψεις. Επιχειρήσεις στη Νότια Αφρική: Στο Γιοχάνεσμπουργκ, οι αρχές έβαλαν τέλος σε οργανώσεις που λειτουργούσαν με δομή «εταιρείας» και στοχοποιούσαν συστηματικά συνταξιούχους σε αγγλόφωνες χώρες μέσω αισθηματικών απατών (romance scams).

Στο Γιοχάνεσμπουργκ, οι αρχές έβαλαν τέλος σε οργανώσεις που λειτουργούσαν με δομή «εταιρείας» και στοχοποιούσαν συστηματικά συνταξιούχους σε αγγλόφωνες χώρες μέσω αισθηματικών απατών (romance scams). Πανευρωπαϊκό δίκτυο ξεπλύματος: Εντοπίστηκε κύκλωμα που χρησιμοποιούσε 20 διαφορετικά χρηματοοικονομικά εργαλεία για να «σπάσει» τις διαδρομές του χρήματος. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός λογαριασμού που μετέφερε 845.000 ευρώ μέσω 560 διαφορετικών συναλλαγών.

Από την Operation Jackal I στην Jackal IV

Η Operation Jackal IV αποτελεί τη συνέχεια της διαρκούς πίεσης που ασκεί η INTERPOL από το 2022.

Η πρώτη φάση (Jackal I), τον Σεπτέμβριο του 2022, οδήγησε σε 75 συλλήψεις και την κατάσχεση 1,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Ακολούθησε τον Μάιο του 2023 η Jackal II, η οποία ανέβασε τον πήχη με 103 συλλήψεις, τον εντοπισμό 1.110 υπόπτων και τη δέσμευση 208 τραπεζικών λογαριασμών.

Η Jackal III, που διεξήχθη την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2024, υπήρξε η μεγαλύτερη μέχρι τότε φάση, σημειώνοντας 300 συλλήψεις, ταυτοποιώντας 400 υπόπτους και μπλοκάροντας πάνω από 720 τραπεζικούς λογαριασμούς.

Στην πιο πρόσφατη επιχείριση έγιναν 58 νέες συλλήψεις, 263 υπόπτους και εξαρθρώθηκαν κυκλώματα με παράνομες ροές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

«Παρακολουθώντας τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές πέρα από τα σύνορα, πλήττουμε την ίδια τη ζωτική δύναμη του οργανωμένου εγκλήματος», δήλωσε ο Tomonobu Kaya, διευθυντής του IFCACC της INTERPOL.

Παρά τις συνεχείς επιτυχίες, η INTERPOL προειδοποιεί ότι τα εγκληματικά δίκτυα προσαρμόζονται ταχύτατα, εκμεταλλευόμενα την τεχνολογία και τη ραγδαία άνοδο των κρυπτονομισμάτων.

Η διεθνής συνεργασία και η τακτική «follow the money» παραμένουν τα ισχυρότερα όπλα των διωκτικών αρχών για τη διακοπή της ροής του μαύρου χρήματος.