Κόσμος

Το συγκινητικό αντίο του βασιλιά Καρόλου και της Καμίλα στην Ντόλι Πάρτον – «Θα σε αγαπάμε πάντα»

Ντόλι Πάρτον
Η Ντόλι Πάρτον σε μία εμφάνιση στις 14 Αυγούστου 2023 / AP Photo / Charlie Riedel
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Με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα social media η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας αποχαιρέτησε τη Ντόλι Πάρτον, που έφυγε από τη ζωή την Τρίτη (25.08.2026) σε ηλικία 80 ετών, τιμώντας τη ζωή και την προσφορά της.

«Θυμόμαστε τη σπουδαία Ντόλι, η οποία έφερε χαρά, παρηγοριά και έμπνευση σε τόσο πολλούς ανθρώπους – μεταξύ αυτών και στα εκατομμύρια παιδιά που έλαβαν δωρεάν βιβλία μέσω της Imagination Library. Θα σε αγαπάμε για πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανάρτηση του βασιλιά Καρόλου της Βρετανίας και της βασίλισσας Καμίλα.

Η Imagination Library, το φιλανθρωπικό πρόγραμμα που δημιούργησε η Ντόλι Πάρτον, αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες παρακαταθήκες της.

Μέσω αυτού, εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο απέκτησαν πρόσβαση σε δωρεάν βιβλία, επιβεβαιώνοντας την ιδιαίτερη θέση που είχε η εκπαίδευση και η αγάπη για το διάβασμα στη ζωή της.

Το «We will always love you» παραπέμπει στο εμβληματικό «I Will Always Love You», ένα από τα τραγούδια που σφράγισαν την καριέρα της Πάρτον. Το τραγούδι γράφτηκε από την ίδια το 1973, ως αποχαιρετισμός στον μουσικό συνεργάτη της Porter Wagoner, και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά με τη δική της ερμηνεία το 1974. Αργότερα έγινε παγκόσμια επιτυχία μέσα από την ερμηνεία της Γουίτνεϊ Χιούστον.

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