Η Ντόλι, το πρώτο κλωνοποιημένο πρόβατο, πήρε το όνομα της Ντόλι Πάρτον από το πλούσιο μπούστο της

Τραγουδίστρια, ηθοποιός, φιλάνθρωπος και επιχειρηματίας, η Ντόλι Πάρτον άφησε το δικό της αποτύπωμα. Ωστόσο, μία από τις πιο απρόσμενες «διακρίσεις» που συνδέθηκαν με το όνομά της ήταν το γεγονός ότι το πρώτο κλωνοποιημένο θηλαστικό στον κόσμο, η Ντόλι το πρόβατο, πήρε το όνομά της.

Η επιλογή του ονόματος της Ντόλι Πάρτον μπορεί αρχικά να φαίνεται παράξενη, όμως υπήρχε ένας πολύ συγκεκριμένος λόγος: το είδος του κυττάρου που χρησιμοποιήθηκε για την κλωνοποίηση.

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Η Ντόλι δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας τον πυρήνα ενός κυττάρου από τον μαστικό αδένα ενός προβάτου. Έτσι, οι επιστήμονες του Ινστιτούτου Roslin στη Σκωτία αποφάσισαν να δώσουν στο ζώο το όνομα της διάσημης τραγουδίστριας της κάντρι, η οποία ήταν γνωστή και για το πλούσιο μπούστο της. Και μπορεί η επιλογή να είχε μια χιουμοριστική διάσταση, όμως η ίδια η Ντόλι Πάρτον δεν προσβλήθηκε. Αντιθέτως, δήλωσε ότι αισθάνθηκε «κολακευμένη».

Μάλιστα η τεράστια Ντόλι Πάρτον – που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών την Τρίτη 25.08.2026 – είχε πει ότι λυπήθηκε όταν πέθανε το πρόβατο που έλεγαν Ντόλι, αν και η ίδια δεν ήθελε να κλωνοποιηθεί.

Πώς δημιουργήθηκε η Ντόλι, το πρόβατο

Ο Dr Ian Wilmut, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας στο Ινστιτούτο Roslin του Εδιμβούργου είχε πει: «Η Ντόλι προέρχεται από ένα κύτταρο μαστικού αδένα και δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε ένα πιο εντυπωσιακό ζευγάρι αδένων από αυτό της Ντόλι Πάρτον».

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Ο πυρήνας του μαστικού κυττάρου εμφυτεύτηκε σε ένα μη γονιμοποιημένο ωάριο από άλλο ενήλικο πρόβατο και γεννήθηκε η Ντόλι, που ήταν γενετικά πανομοιότυπη με το πρόβατο από το οποίο ελήφθη το μαστικό κύτταρο. Παλαιότερα, πίστευαν ότι δεν ήταν δυνατό να κλωνοποιηθεί ένα ζώο από ενήλικο κύτταρο – η Ντόλι ήταν το πρώτο πρόβατο που γεννήθηκε από 277 προσπάθειες.

«Ήμουν κολακευμένη»

Όταν πληροφορήθηκε το όνομα που επέλεξαν οι επιστήμονες, η Ντόλι Πάρτον δήλωσε ότι αισθάνθηκε «κολακευμένη».

Ντόλι Πάρτον / REUTERS / Cathal McNaughton

Σε συνέντευξή της στον Guardian, είχε εξηγήσει με το χαρακτηριστικό της χιούμορ: «Ήμουν κολακευμένη. Ξέρετε, όταν οι επιστήμονες κλωνοποίησαν τη Ντόλι το πρόβατο, χρησιμοποίησαν τους μαστικούς αδένες. Αυτό αποκαλούν… αδένες… το στήθος».

Και πρόσθεσε: «Είπαν: “Έχουμε αυτό το πρόβατο, τη Ντόλι…” Όλοι πάντα έδιναν έμφαση σε αυτά», δείχνοντας το στήθος της, «οπότε γι’ αυτό ονομάστηκε Ντόλι το πρόβατο».

Μάλιστα, η ίδια είχε κληθεί να απαντήσει και στο ερώτημα αν θα ήθελε κάποια στιγμή να κλωνοποιηθεί.

Η απάντησή της, το 2024, ήταν ξεκάθαρη: «Δεν θέλω να κλωνοποιηθώ», είπε.

«Θέλω να φύγω από εδώ όταν έρθει η ώρα. Ήδη έχουμε πολλές Ντόλι που μου μοιάζουν, πολλές drag queens που υποδύονται την Ντόλι» είχε αστειευτεί.