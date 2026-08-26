Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ουκρανία: Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρασημοφόρησε τον Έλον Μασκ

Την ίδια ώρα του ζητάει έγκριση για να χρησιμοποιεί το Starlink στις επιχειρήσεις των drone του
O Έλον Μασκ
O Έλον Μασκ / REUTERS
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Με την υψηλότερη διάκριση της Ουκρανίας για ξένους πολίτες, το παράσημο του Τάγματος της Ελευθερίας, απένειμε στον αμερικανό δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Το Τάγμα της Ελευθερίας απονέμεται στον Έλον Μασκ -επιχειρηματία, μηχανικό, διευθύνοντα σύμβουλο της SpaceX και της Tesla, Ηνωμένες Πολιτείες», αναφέρεται στο διάταγμα από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το βραβείο απονέμεται για εξαιρετικές υπηρεσίες στην προστασία ανθρώπινων ζωών και της ελευθερίας, καθώς και για την ανάπτυξη των σχέσεων ανάμεσα στους λαούς της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρεται στον προεδρικό ιστότοπο.

Η τιμητική αυτή διάκριση απονέμεται την ώρα που το Κίεβο επιδιώκει να πάρει την έγκριση για να χρησιμοποιεί το δορυφορικό ιντερνετικό σύστημα του Μασκ Starlink στις επιχειρήσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο ρωσικό έδαφος.

Ουκρανικά drones εξοπλισμένα με το σύστημα Starlink μπορούν να καθοδηγηθούν απ’ ευθείας σε στόχους μέσω ζωντανής βιντεοσύνδεσης. Η έγκριση για τη χρήση του συστήματος περιορίζεται αυτή τη στιγμή στο ουκρανικό έδαφος, περιλαμβανομένων των κατεχόμενων από τη Ρωσία ουκρανικών περιοχών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
238
110
103
97
97
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Χάος στο Νεπάλ από τις φονικές πλημμύρες: 31 νεκροί και 384 αγνοούμενοι – Τεράστιοι όγκοι νερού καταπίνουν τα πάντα στο πέρασμά τους
Ελικόπτερα δεν μπορούν να προσεγγίσουν τις πληγείσες περιοχές λόγω της υψηλής στάθμης των υδάτων, άνθρωποι πανικόβλητοι τρέχουν να γλιτώσουν - Δραματικές εικόνες
Φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ
Ανανεώθηκε πριν 38 λεπτά
Επιχείρηση Jackal IV: Διεθνές «χτύπημα» της INTERPOL στα δυτικοαφρικανικά δίκτυα κυβερνοεγκλήματος
Μια οκτάμηνη επιχείρηση σε 22 χώρες αποκάλυψε εξελιγμένα δίκτυα «Crime-as-a-Service», οδηγώντας στη σύλληψη 58 ατόμων και στον εντοπισμό εκατοντάδων υπόπτων που ξεπλένουν εκατομμύρια ευρώ
Πηγή φώτο: iStock
Newsit logo
Newsit logo