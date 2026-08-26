Ουκρανία: Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρασημοφόρησε τον Έλον Μασκ

Με την υψηλότερη διάκριση της Ουκρανίας για ξένους πολίτες, το παράσημο του Τάγματος της Ελευθερίας, απένειμε στον αμερικανό δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Το Τάγμα της Ελευθερίας απονέμεται στον Έλον Μασκ -επιχειρηματία, μηχανικό, διευθύνοντα σύμβουλο της SpaceX και της Tesla, Ηνωμένες Πολιτείες», αναφέρεται στο διάταγμα από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

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Το βραβείο απονέμεται για εξαιρετικές υπηρεσίες στην προστασία ανθρώπινων ζωών και της ελευθερίας, καθώς και για την ανάπτυξη των σχέσεων ανάμεσα στους λαούς της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρεται στον προεδρικό ιστότοπο.

Η τιμητική αυτή διάκριση απονέμεται την ώρα που το Κίεβο επιδιώκει να πάρει την έγκριση για να χρησιμοποιεί το δορυφορικό ιντερνετικό σύστημα του Μασκ Starlink στις επιχειρήσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο ρωσικό έδαφος.

Ουκρανικά drones εξοπλισμένα με το σύστημα Starlink μπορούν να καθοδηγηθούν απ’ ευθείας σε στόχους μέσω ζωντανής βιντεοσύνδεσης. Η έγκριση για τη χρήση του συστήματος περιορίζεται αυτή τη στιγμή στο ουκρανικό έδαφος, περιλαμβανομένων των κατεχόμενων από τη Ρωσία ουκρανικών περιοχών.