Νεκροί μέσα στο τζακούζι: Μυστήριο με ζευγάρι Ιρλανδών σε resort της Ισπανίας – Εξετάζουν το νερό

Μυστήριο καλύπτει τον θάνατο ενός ζευγαριού από την Ιρλανδία, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί και γυμνοί δίπλα σε τζακούζι σε ενοικιαζόμενη βίλα στην Ισπανία, όπου έκαναν διακοπές. Τις σορούς εντόπισαν την Τρίτη (25.08.2026)το απόγευμα τα δύο παιδιά τους, ηλικίας 14 και 16 ετών.

Η οικογένεια των Ιρλανδών έμενε στην ιστορική παραθαλάσσια πόλη Κουγιέρα, στην περιοχή της Βαλένθια στην Ισπανία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα δύο παιδιά βρήκαν τους γονείς τους νεκρούς, με εμφανή τραύματα, και έτρεξαν αμέσως στον ιδιοκτήτη του resort για βοήθεια. Εκείνος με τη σειρά του κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και διασώστες. Οι Αρχές προσπαθούν πλέον να εξακριβώσουν τις συνθήκες του θανάτου και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων το ενδεχόμενο ατυχήματος αλλά και εγκληματικής ενέργειας, σύμφωνα με την Daily Mail.

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Young kids find parents dead in jacuzzi in luxury resort as murder cops probehttps://t.co/3ZCbYHFDHH pic.twitter.com/dvN844i4kj — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) August 26, 2026

Στο μικροσκόπιο το νερό στο τζακούζι

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι φέρεται να παρατήρησαν ότι το νερό στο τζακούζι ήταν ασυνήθιστα θολό. Για τον λόγο αυτό πήραν δείγμα, το οποίο θα εξεταστεί σε εργαστήριο.

Παράλληλα, ντετέκτιβ που έχουν αναλάβει την υπόθεση αναζητούν μάρτυρες που ενδέχεται να είδαν ή να άκουσαν κάτι ασυνήθιστο.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, οι δύο σοροί μεταφέρθηκαν στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής στη Βαλένθια, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή, η οποία ενδέχεται να δώσει απαντήσεις για τα αίτια και τον χρόνο του θανάτου.

Τα δύο παιδιά είναι σοκαρισμένα. Οι τοπικές Αρχές έστειλαν κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο προκειμένου να τα στηρίξουν. Ένας θείος τους φέρεται να ταξιδεύει από την Ιρλανδία προς την Ισπανία και αναμένεται να αναλάβει την κηδεμονία τους.