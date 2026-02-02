Επστάιν: Τουλάχιστον 1.000 αναφορές στην πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ της Νορβηγίας στα αρχεία – «Μου γαργαλάς το μυαλό»

Σάλος έχει ξεσπάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη δημοσιοποίηση από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης περισσότερων από 3 εκατομμύρια αρχείων που αφορούν τις δραστηριότητές του Τζέφρι Επστάιν. Εκτός από τον πρίγκιπα Άντριου, τον Μπιλ Γκέιτς, τον Έλον Μασκ, στα επίμαχα αρχεία περιλαμβάνεται και η πριγκίπισσα διάδοχος της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το όνομα της πριγκίπισσα και μέλλουσας βασίλισσας της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ εμφανίζεται τουλάχιστον 1.000 φορές στα εκατομμύρια νέα έγγραφα του θηριώδους φακέλου της υπόθεσης Επστάιν που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την Παρασκευή (30.01.2026), σύμφωνα με τη νορβηγική εφημερίδα VG. Τα μηνύματα μεταξύ των δύο χρονολογούνται από το 2011 έως το 2014.

Τα πικάντικα emails

Η προσοχή των νορβηγικών μέσων ενημέρωσης επικεντρώθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο στα πολλά email που αντάλλαξε η πριγκίπισσα με τον Έπσταϊν.

Τα email που περιέχονταν στα αρχεία υποδήλωναν ότι οι δύο ήταν κοντά, με τη Μέτε-Μάριτ να λέει στον Επστάιν ότι «μου γαργαλάς το μυαλό» σε ένα μήνυμα και να τον αποκαλεί «γοητευτικό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ February 1, 2026

Το 2012, η Μέτε-Μάριτ είπε στον Έπσταϊν ότι ήταν «πολύ γοητευτικός» και ρώτησε αν ήταν «ακατάλληλο για μια μητέρα να προτείνει δύο γυμνές γυναίκες να κρατούν μια σανίδα του σερφ για την ταπετσαρία του 15χρονου γιου μου;»

Εβδομάδες νωρίτερα, αυτή και ο Επστάιν είχαν ανταλλάξει email σχετικά με το ότι βρισκόταν σε «κυνήγι συζύγου» στο Παρίσι. Απάντησε ότι η γαλλική πρωτεύουσα ήταν «καλή για μοιχεία» και πρόσθεσε ότι «οι Σκανδιναβές (είναι) καλύτερο υλικό για σύζυγοι».

Σε ένα άλλο μήνυμα, ευχαρίστησε τον Επστάιν για τα λουλούδια που της έστειλε όταν ήταν αδιάθετη, υπογράφοντας με «Με αγάπη, κυρία».

Οι επικοινωνίες αναφέρονταν τακτικά σε σχέδια για να βγουν μαζί, ενώ τα αρχεία δείχνουν ότι έμεινε επίσης στο σπίτι του στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα για τέσσερις ημέρες το 2013, όταν ο Έπσταϊν δεν ήταν εκεί. Ο Guardian ξεκαθαρίζει πως η συμπερίληψη στα αρχεία δεν υπονοεί αδίκημα.

«Ντροπιαστική η φιλία μας»

Το Σάββατο, η πριγκίπισσα Μέτε-Μαρίτ αναφέρθηκε στην «ντροπιαστική» φιλία της με τον καταδικασμένο επιχειρηματία που αυτοκτόνησε το 2019 στη φυλακή, εν αναμονή της δίκης του για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων.

«Έδειξα κακή κρίση και λυπάμαι βαθιά που είχα οποιαδήποτε επαφή με τον Επστάιν. Είναι απλώς ντροπιαστικό», ανέφερε σε ανακοίνωση που έστειλαν στο AFP τα Ανάκτορα.

Η 52χρονη δήλωσε ότι ήταν υπεύθυνη «για το ότι δεν έλεγξε το ιστορικό του Επστάιν πιο προσεκτικά και δεν κατάλαβε αρκετά γρήγορα τι είδους άνθρωπος ήταν». Ωστόσο, το 2011, η Μέτε-Μάριτ έγραψε στον Έπσταϊν ότι τον είχε «αναζητήσει στο Google», προσθέτοντας «δεν φαινόταν και πολύ καλό» και τελειώνοντας την πρόταση με ένα χαμογελαστό emoji χωρίς να διευκρινίζει σε τι αναφερόταν.

Σύμφωνα πάντα με τα Ανάκτορα, η Μέτε-Μάριτ είχε διακόψει την επαφή με τον Επστάιν το 2014 επειδή ένιωθε ότι «προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει τη σχέση του με την πριγκίπισσα ως μοχλό πίεσης προς άλλους ανθρώπους».

Η υπόθεση έρχεται σε ιδιαίτερα ευαίσθητη στιγμή για τη νορβηγική βασιλική οικογένεια, καθώς την Τρίτη (03.02.2026) ξεκινά στο Όσλο η δίκη του Μάριους Μποργκ Χόιμπι, γιου της Μέτε – Μάριτ από προηγούμενη σχέση, πριν από τον γάμο της με τον διάδοχο Χάακον το 2001.

Ο Χόιμπι αντιμετωπίζει 38 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων οι βιασμοί τεσσάρων γυναικών, καθώς και καταγγελίες για επιθέσεις και αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά. Έχει αρνηθεί τις βαρύτερες κατηγορίες. Αν καταδικαστεί, κινδυνεύει με ποινή έως 16 χρόνια.