Τζέφρι Επστάιν: Στη «φόρα» 3 εκατομμύρια έγγραφα – Ανταλλαγή email με τον πρίγκιπα Άντριου με αναφορά σε 26χρονη Ρωσίδα

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Παρασκευή (30.01.2026) τη δημοσιοποίηση σχεδόν τριών εκατομμυρίων εγγράφων που αφορούν τον Τζέφρι Επστάιν. Πρόκειται για την τελευταία προσπάθεια της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να συμμορφωθεί με τον νόμο που ψηφίστηκε τον Νοέμβριο του 2025 και απαιτούσε να δοθούν στη δημοσιότητα όλα τα αρχεία της υπόθεσης μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 2025.

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς διευκρίνισε ότι σε αυτήν την τελευταία «παρτίδα» των εγγράφων για τον Τζέφρι Επστάιν περιλαμβάνονται περισσότερα από 2.000 βίντεο και 180.000 φωτογραφίες, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων θεωρείται «πορνογραφικό υλικό».

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Μπλανς είπε ότι έχουν καλυφθεί τα πρόσωπα των γυναικών που εικονίζονται στα βίντεο και τις φωτογραφίες, εκτός από εκείνο της συνεργού του Επστάιν, της Γκισλέν Μάξγουελ, που έχει καταδικαστεί για την υπόθεση.

Ένα από τα έγγραφα που δόθηκε στις 30 Ιανουαρίου στη δημοσιότητα δείχνει ανταλλαγή email μεταξύ του Τζέφρι Επστάιν και του πρίγκιπα Άντριου (Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ) τον Αύγουστο του 2010, στην οποία γίνεται αναφορά σε μία «όμορφη» 26χρονη Ρωσίδα, την οποία ο καταδικασμένος σεξουαλικός εγκληματίας προτείνει για δείπνο.

Email που ήρθαν στη δημοσιότητα δείχνουν ότι ο πρίγκιπας Άντριου είχε καλέσει τον Τζέφρι Επστάιν να συναντηθούν στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ τον Σεπτέμβριο του 2010.

Κατά την εξέταση των νέων αρχείων της υπόθεσης Επστάιν που δόθηκαν στη δημοσιότητα, εντοπίστηκε φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται κορνιζαρισμένο πορτρέτο του δισεκατομμυριούχου Μπιλ Γκέιτς, δίπλα σε δύο πρόσωπα γυναικών, των οποίων τα χαρακτηριστικά έχουν καλυφθεί.

«Περισσότερες από πέντε εκατομμύρια σελίδες»

Η αμερικανική κυβέρνηση είχε ήδη δώσει στη δημοσιότητα, από τα τέλη Δεκεμβρίου, δεκάδες χιλιάδες έγγραφα. Τότε, το υπουργείο σημείωνε ότι απαιτούνταν «πολλές εβδομάδες» για να μελετηθούν τα υπόλοιπα αρχεία, ανακοινώνοντας ότι επρόκειτο για «περισσότερες από πέντε εκατομμύρια σελίδες», που ενδεχομένως σχετίζονταν με την υπόθεση και είχαν συλλεχθεί από έναν εισαγγελέα της Νέας Υόρκης και την ομοσπονδιακή αστυνομία.

Ο νόμος επέτρεπε κάποιες διαγραφές στα αρχεία, μεταξύ άλλων και για την προστασία των θυμάτων. Όμως τα έγγραφα που δόθηκαν προηγουμένως στη δημοσιότητα ήταν σε μεγάλο βαθμό λογοκριμένα, σε κάποιες περιπτώσεις διαγραμμένα εξ ολοκλήρου.

Πάντως, τα προηγούμενα αρχεία έριξαν κάποιο φως στο δίκτυο που είχε αναπτύξει ο πάμπλουτος Νεοϋορκέζος χρηματιστής, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019, πριν ξεκινήσει η δίκη του με την κατηγορία της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων κοριτσιών.

Ωστόσο, προκάλεσαν περισσότερα ερωτηματικά αντί να δώσουν απαντήσεις, για παράδειγμα για την ύπαρξη πιθανών συνεργών του Επστάιν πέραν της Μάξγουελ, η οποία εκτίει ήδη ποινή κάθειρξης 20 ετών.

Οι αρχικές επιφυλάξεις του Τραμπ

Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί ένωσαν τις δυνάμεις τους πιέζοντας για τη δημοσιοποίηση αυτού του τεράστιου αρχείου που περιλαμβάνει φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δικαστικά έγγραφα και άλλα, παρά περισσότερες από πέντε εκατομμύρια σελίδες.

Αυτές οι επιφυλάξεις του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ εξόργισαν ορισμένους από τους υποστηρικτές του, που εξακολουθούν να βλέπουν στην υπόθεση Επστάιν την επιβεβαίωση των «θεωριών συνωμοσίας» που έχουν υιοθετήσει.

Μεταξύ των εγγράφων που δεν είχαν δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα υπάρχουν και ορισμένα που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην πρώτη υπόθεση Επστάιν. Τότε, σχεδόν πριν από 20 χρόνια, εισαγγελείς στη Φλόριντα του άσκησαν δίωξη για εξώθηση ανηλίκων σε πορνεία. Το 2008, κατόπιν μυστικής συμφωνίας με έναν εισαγγελέα καταδικάστηκε σε φυλάκιση 13 μηνών, χωρίς να γίνει δίκη.

Τον Δεκέμβριο του 2025 δημοσιοποιήθηκαν φωτογραφίες του Επστάιν με τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, ενώ επιβεβαιώθηκε και η στενή σχέση που διατηρούσε παλαιότερα με τον Τραμπ, ο οποίος δεν κατηγορήθηκε ποτέ για κάποιο αδίκημα σχετικό με εκείνα του πρώην φίλου του.

Ο Τραμπ παραδέχεται ότι τον συναναστρεφόταν τη δεκαετία του 1990 αλλά διέκοψε κάθε σχέση μαζί του πριν εμπλακεί ο Επστάιν με τη δικαιοσύνη. Πέρσι τον Ιανουάριο διαβεβαίωνε ότι δεν ταξίδεψε ποτέ με το ιδιωτικό αεροπλάνο του επιχειρηματία, ωστόσο το όνομά του εμφανίζεται οκτώ φορές στη λίστα επιβατών, μεταξύ 1993 – 1996.