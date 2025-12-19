Κόσμος

Επτά νεκροί μετά από ρωσική πυραυλική επίθεση στην Οδησσό

Πάνω από 15 άτομα έχουν τραυματιστεί από την επίθεση
Πόλεμος στην Ουκρανία
Πόλεμος στην Ουκρανία / REUTERS / Stringer /File Photo

Η Ρωσία χτύπησε με βαλλιστικό πύραυλο στην Οδησσό και προκάλεσε τον θάνατο επτά ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 15 στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

«Η Ρωσία έπληξε τις λιμενικές υποδομές στην Οδησσό: επτά νεκροί, 15 τραυματίες», έγραψε ο περιφερειακός κυβερνήτης της Οδησσού Όλεγκ Κίπερ, σε ανάρτηση στα social media.

«Αργά το βράδυ, η Ρωσία επιτέθηκε σε λιμενικές υποδομές στην περιοχή της Οδησσού με βαλλιστικούς πυραύλους»«, έγραψε ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολέκσιι Κουλέμπα στο Telegram.

«Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν. Περίπου 15 τραυματίστηκαν και λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
356
138
102
88
86
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Έβαλαν νεκρή γυναίκα σε αεροπλάνο και έλεγαν πως είναι απλώς κουρασμένη: Ανατριχιαστικές καταγγελίες για πτήση - θρίλερ από την Ισπανία
Την γυναίκα έβαλαν οι συγγενείς που την συνόδευαν μέσα στο αεροπλάνο, μεταφέροντάς την με ένα καρότσι - Η πτήση καθυστέρησε 12 ώρες με τους επιβάτες να φτάνουν σοκαρισμένοι και εξοργισμένοι στο Λονδίνο
Το αεροδρόμιο στη Μάλαγα
Newsit logo
Newsit logo