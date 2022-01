Επιστήμονες σε όλο τον κόσμο από την στιγμή που ξέσπασε η πανδημία του κορονοϊού δίνουν «μάχη» για την «αποκρυπτογράφηση» του ιού, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή του. Σε αυτό το πλαίσιο εργάζονται και ερευνητές στην Βρετανία, οι οποίοι αναζητούν εθελοντές που θα εκτεθούν στην Covid-19 στο όνομα… της επιστήμης!

Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters, άρχισε μια ειδική μελέτη για τον κορονοϊό τον περασμένο Απρίλιο. Στην πρώτη φάση, η οποία ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, οι ερευνητές προσπαθούν να μάθουν πόση «ποσότητα» κορονοϊού – ιικό φορτίο – χρειάζεται για να προκληθεί μια λοίμωξη. Στη δεύτερη φάση, ο στόχος είναι καθοριστεί η ανοσολογική απόκριση που απαιτείται για να αποτραπεί η μόλυνση.

Οι Βρετανοί ερευνητές, σύμφωνα με το Reuters, είναι κοντά στον εντοπισμό της ελάχιστης πιθανής μόλυνσης από τον κορονοϊό, που διασφαλίζει ότι περίπου οι μισοί από τους ανθρώπους που εκτίθενται σε αυτόν θα εμφανίσουν ασυμπτωματική ή ήπια COVID-19. Στο επόμενο στάδιο της μελέτης, θα χρειαστούν όμως εθελοντές που θα πρέπει να εκτεθούν σε αυτή τη δόση – σε αυτή που καθορίστηκε στην πρώτη φάση – της αρχικής παραλλαγής του ιού για να καθορίσουν ποια επίπεδα αντισωμάτων ή ανοσοκυττάρων Τ απαιτούνται για την πρόληψη μόλυνσης.

Τα ευρήματα της δοκιμής, όπως λένε οι ειδικοί, θα βοηθήσουν να γίνει η μελλοντική ανάπτυξη ενός εμβολίου πολύ πιο αποτελεσματικού. «Έχουμε μάθει πολλά για την Covid-19 τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά η εμφάνιση νέων παραλλαγών σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστεί να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τα εμβόλια», εξηγεί στο Reuters η Helen McShane, καθηγήτρια Εμβολιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και επικεφαλής ερευνήτρια της μελέτης.

Στη μελέτη συμμετέχουν, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του Reuters, μόνο εθελοντές ηλικίας 18 έως 30 ετών με «άριστη υγεία» και οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν εμβολιαστεί, να έχουν νοσήσει από κορονοϊό ή και τα δύο. Αφού εκτεθούν στον ιό, θα τεθούν σε καραντίνα για τουλάχιστον 17 ημέρες και σε όποιον εμφανίσει συμπτώματα θα χορηγηθεί η θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα.

Wanted: Volunteers to catch COVID in the name of science https://t.co/Wl1HjFzt2K pic.twitter.com/wK41Hq4aGI