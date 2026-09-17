Κόσμος

Ερντογάν: Η ένταξη στην ΕΕ δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Τουρκία

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε μεταξύ άλλων πως «αυτοί θα είναι που θα χάσουν, όχι η Τουρκία» εάν δε θελήσουν την ένταξή της
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Photo / AP Photo/Riza Ozel
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Σε δεύτερη μοίρα φαίνεται πως έχει περάσει για την Τουρκία η προοπτική ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η ένταξη στην ΕΕ δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Άγκυρα, χωρίς όμως να κλείνει οριστικά την πόρτα σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μίλησε για τη μακρόχρονη αναμονή της Τουρκίας και εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η Ευρώπη δεν έχει εντάξει την Τουρκία εδώ και 53 χρόνια και δεν σκέφτεται να το κάνει ούτε από εδώ και πέρα. Εμείς δεν κλείσαμε την πόρτα», δήλωσε.

Ο Τούρκος πρόεδρος έδειξε, πάντως, ότι η χώρα του δεν αντιμετωπίζει πλέον ως βασικό στόχο την ολοκλήρωση της ενταξιακής διαδικασίας. Όπως ανέφερε, η Τουρκία εξακολουθεί να εξετάζει το ενδεχόμενο ένταξης, αλλά η τελική έκβαση δεν αποτελεί πλέον καθοριστικό ζήτημα για την Άγκυρα.

«Σκεφτόμαστε να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μας πάρουν, έχει καλώς, αν δεν μας πάρουν, επίσης έχει καλώς», είπε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος.

Παράλληλα, ο Ερντογάν έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς τις Βρυξέλλες, υποστηρίζοντας ότι σε περίπτωση που η Τουρκία μείνει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκείνη που θα χάσει θα είναι η ευρωπαϊκή πλευρά.

«Η προτεραιότητά μας δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους λέμε συνεχώς ότι αυτοί θα είναι που θα χάσουν, όχι η Τουρκία».

Με τις δηλώσεις του, ο Τούρκος πρόεδρος θέλησε να δείξει ότι η Άγκυρα δεν εγκαταλείπει επίσημα την ευρωπαϊκή της προοπτική, αλλά πλέον δεν τη θεωρεί βασική προτεραιότητα της εξωτερικής της πολιτικής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, καθώς για πολλά χρόνια, η Τουρκία «συμμορφωνόταν» με την ΕΕ, με την ελπίδα ένταξής της σε αυτήν.

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