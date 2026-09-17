Ερντογάν: Η ένταξη στην ΕΕ δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Τουρκία

Σε δεύτερη μοίρα φαίνεται πως έχει περάσει για την Τουρκία η προοπτική ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η ένταξη στην ΕΕ δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Άγκυρα, χωρίς όμως να κλείνει οριστικά την πόρτα σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μίλησε για τη μακρόχρονη αναμονή της Τουρκίας και εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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«Η Ευρώπη δεν έχει εντάξει την Τουρκία εδώ και 53 χρόνια και δεν σκέφτεται να το κάνει ούτε από εδώ και πέρα. Εμείς δεν κλείσαμε την πόρτα», δήλωσε.

Ο Τούρκος πρόεδρος έδειξε, πάντως, ότι η χώρα του δεν αντιμετωπίζει πλέον ως βασικό στόχο την ολοκλήρωση της ενταξιακής διαδικασίας. Όπως ανέφερε, η Τουρκία εξακολουθεί να εξετάζει το ενδεχόμενο ένταξης, αλλά η τελική έκβαση δεν αποτελεί πλέον καθοριστικό ζήτημα για την Άγκυρα.

🚨 ERDOĞAN TO EUROPE: YOU’RE THE ONES WHO WILL LOSE, NOT TURKEY



Turkish President Recep Tayyip Erdoğan says Europe has kept Turkey outside the EU for 53 years — and still has no intention of letting it in.



But Erdoğan says Ankara is keeping the door open:

“We have not closed… pic.twitter.com/2n78UUNzIv — Mossad Commentary (@MOSSADil) August 17, 2026

«Σκεφτόμαστε να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μας πάρουν, έχει καλώς, αν δεν μας πάρουν, επίσης έχει καλώς», είπε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος.

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Παράλληλα, ο Ερντογάν έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς τις Βρυξέλλες, υποστηρίζοντας ότι σε περίπτωση που η Τουρκία μείνει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκείνη που θα χάσει θα είναι η ευρωπαϊκή πλευρά.

«Η προτεραιότητά μας δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους λέμε συνεχώς ότι αυτοί θα είναι που θα χάσουν, όχι η Τουρκία».

Με τις δηλώσεις του, ο Τούρκος πρόεδρος θέλησε να δείξει ότι η Άγκυρα δεν εγκαταλείπει επίσημα την ευρωπαϊκή της προοπτική, αλλά πλέον δεν τη θεωρεί βασική προτεραιότητα της εξωτερικής της πολιτικής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, καθώς για πολλά χρόνια, η Τουρκία «συμμορφωνόταν» με την ΕΕ, με την ελπίδα ένταξής της σε αυτήν.