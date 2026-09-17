Η Πολωνία προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία – «Γνωρίζουμε ότι κάτι ετοιμάζει», είπε ο Τουσκ

Μετά τη Γερμανία και η Πολωνία προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της χώρας, Ντόναλντ Τουσκ.

«Το πιο σημαντικό καθήκον τώρα είναι να προετοιμάσουμε τη χώρα για διάφορα σενάρια», δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ. Γνωρίζουμε ότι κάτι ετοιμάζει», είπε στη συνέχεια αναφερόμενος στη Ρωσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

🇵🇱 JUST IN: Poland is preparing for war with Putin. “We know he is plotting something”



The most important task now is to prepare the country for various scenarios, Polish Prime Minister Donald Tusk said.



“Poland and the Polish people cannot, under any circumstances, afford to… pic.twitter.com/wWtP1Loeki — NEXTA (@nexta_tv) September 17, 2026

«Η Πολωνία και ο πολωνικός λαός δεν μπορούν, υπό καμία περίπτωση, να επιτρέψουν στον εαυτό τους να είναι αφελείς ή να παρασυρθούν σε ευσεβείς πόθους. Πρέπει να βασίζουμε τις ενέργειές μας σε γεγονότα, και αυτά τα γεγονότα είναι αδιαμφισβήτητα», τόνισε.

Απογείωση μαχητικών αεροσκαφών καθώς η Ρωσία έπληξε τη δυτική Ουκρανία

Σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν στην ανατολική Πολωνία, στρατιωτικά αεροπλάνα απογειώθηκαν και δύο αεροδρόμια ανέστειλαν προσωρινά τη λειτουργία τους όταν ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία έφθασαν κοντά στα σύνορα με τη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, όπως δήλωσαν σήμερα οι πολωνικές και οι ουκρανικές αρχές.

Ο πολωνικός στρατός ανέφερε ότι δεν καταγράφηκε παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου και ότι τα στρατιωτικά αεροσκάφη ολοκλήρωσαν τις επιχειρήσεις τους. Τα αεροδρόμια στις πόλεις Ρζεσζόφ και Λούμπλιν άνοιξαν και πάλι έπειτα από προσωρινή αναστολή της λειτουργίας τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Μαζική επίθεση στο δυτικό τμήμα της Ουκρανίας – πολύ κοντά στα σύνορα με την Πολωνία – έχει μόλις τελειώσει”, δήλωσε ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ σε συνέντευξη Τύπου. “Ένα πρατήριο καυσίμων είναι πιθανό ότι επλήγη και πάλι και τα αεροσκάφη μας απογειώθηκαν”.

Ο Γιάτσεκ Γκοριζέφσκι, εκπρόσωπος της επιχειρησιακής διοίκησης των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων, δήλωσε στο ιδιωτικό δίκτυο TVN24 ότι ένα drone συνετρίβη ή καταρρίφθηκε περίπου τέσσερα χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Πολωνία.

Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι ακούστηκε ο ήχος εκρήξεων μερικά χιλιόμετρα από τα σύνορα από την πλευρά της Ουκρανίας. Την Κυριακή, ρωσικό drone έπληξε επιβατικό τρένο μόλις δύο χιλιόμετρα από τα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας.

Κάτοικοι δύο ανατολικών περιοχών της Πολωνίας έλαβαν ειδοποιήσεις για κίνδυνο αεροπορικών επιθέσεων και συστάσεις να αναζητήσουν ασφαλές μέρος.

Τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ήχησαν οι σειρήνες. Πλάνα της δημόσιας τηλεόρασης TVP Info έδειξαν παιδιά να εκκενώνουν σχολείο στην ανατολική πόλη Λούμπλιν.