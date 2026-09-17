Τρόμος για serial killer στη Νότια Αφρική – Βρέθηκε και 9η δολοφονημένη γυναίκα στην ίδια περιοχή

Τη σορό μίας ένατης γυναίκας σε περιοχή ανατολικά του Γιοχάνεσμπουργκ βρήκε η αστυνομία της Νότιας Αφρικής, όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη (17.09.2026). Πρόκειται για μία υπόθεση για την οποία διεξάγεται έρευνα και η οποία ενδέχεται να συνδέεται με κάποιον κατά συρροή δολοφόνο (serial killer).

Και τα εννέα πτώματα βρέθηκαν στον δήμο Εκουρχουλένι, ανατολικά του Γιοχάνεσμπουργκ στη Νότια Αφρική τους τελευταίους δύο μήνες, γεγονός που εγείρει ανησυχίες ότι οι δολοφονίες διαπράχθηκαν από το ίδιο άτομο, οπότε θα πρόκειται για serial killer.

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Η αστυνομία είχε δηλώσει πριν την εξεύρεση του ένατου πτώματος ότι ορισμένες ομοιότητες στις δολοφονίες των οκτώ πρώτων θυμάτων ήταν «αρκετά ανησυχητικές ώστε η αστυνομία να εκδώσει δημόσια προειδοποίηση».

Παράλληλα οι Αρχές επέβαλαν περιορισμό κυκλοφορίας στο Κέμπτον Παρκ, στον δήμο Εκουρχουλένι, ενώ οι αστυνομικοί έστησαν οδοφράγματα μετά την ανακάλυψη τριών μερικώς γυμνών πτωμάτων αυτή την εβδομάδα.

«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να μαζεύουμε πτώματα», δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας, Τεμπέλο Μοσικίλι στους δημοσιογράφους στο Ντον Παρκ, όπου βρέθηκε η τελευταία σορός.

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Οι αποκαλύψεις των πτωμάτων έχουν προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη τη χώρα, οδήγησαν στη διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου και έθεσαν στο προσκήνιο τη μάστιγα της γυναικοκτονίας και τα υψηλά επίπεδα βίαιων εγκλημάτων.

Η αστυνομία ανέφερε ότι η ανακάλυψη του τελευταίου πτώματος «θα προστεθεί στις έρευνες για τους θανάτους γυναικών στο Εκουρχουλένι».