Τρόμος για serial killer στη Νότια Αφρική – Βρέθηκε και 9η δολοφονημένη γυναίκα στην ίδια περιοχή

Τη σορό μίας ένατης γυναίκας σε περιοχή ανατολικά του Γιοχάνεσμπουργκ βρήκε η αστυνομία της Νότιας Αφρικής, όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη (17.09.2026). Πρόκειται για μία υπόθεση για την οποία διεξάγεται έρευνα και η οποία ενδέχεται να συνδέεται με κάποιον κατά συρροή δολοφόνο (serial killer).
Και τα εννέα πτώματα βρέθηκαν στον δήμο Εκουρχουλένι, ανατολικά του Γιοχάνεσμπουργκ στη Νότια Αφρική τους τελευταίους δύο μήνες, γεγονός που εγείρει ανησυχίες ότι οι δολοφονίες διαπράχθηκαν από το ίδιο άτομο, οπότε θα πρόκειται για serial killer.
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Η αστυνομία είχε δηλώσει πριν την εξεύρεση του ένατου πτώματος ότι ορισμένες ομοιότητες στις δολοφονίες των οκτώ πρώτων θυμάτων ήταν «αρκετά ανησυχητικές ώστε η αστυνομία να εκδώσει δημόσια προειδοποίηση».
Παράλληλα οι Αρχές επέβαλαν περιορισμό κυκλοφορίας στο Κέμπτον Παρκ, στον δήμο Εκουρχουλένι, ενώ οι αστυνομικοί έστησαν οδοφράγματα μετά την ανακάλυψη τριών μερικώς γυμνών πτωμάτων αυτή την εβδομάδα.
«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να μαζεύουμε πτώματα», δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας, Τεμπέλο Μοσικίλι στους δημοσιογράφους στο Ντον Παρκ, όπου βρέθηκε η τελευταία σορός.
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Οι αποκαλύψεις των πτωμάτων έχουν προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη τη χώρα, οδήγησαν στη διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου και έθεσαν στο προσκήνιο τη μάστιγα της γυναικοκτονίας και τα υψηλά επίπεδα βίαιων εγκλημάτων.
Η αστυνομία ανέφερε ότι η ανακάλυψη του τελευταίου πτώματος «θα προστεθεί στις έρευνες για τους θανάτους γυναικών στο Εκουρχουλένι».
Το ένατο θύμα βρέθηκε με κομμένο λαιμό
Ο περιφερειακός αστυνομικός διευθυντής, Φρεντ Κεκάνα δήλωσε ότι ένας περαστικός εντόπισε το πτώμα της γυναίκας κοντά σε ένα εργοτάξιο και ειδοποίησε την αστυνομία.
Η άγνωστη γυναίκα φαινόταν να είναι περίπου 30 ετών και παρουσίαζε εμφανές τραύμα από μαχαίρι στα πλευρά της, ενώ και ο λαιμός διακρινόταν να έχει κόψιμο, πρόσθεσε. Οι ιατροδικαστές δεν είχαν ακόμη προσδιορίσει την επίσημη αιτία θανάτου.
Ο Κεκάνα ανέφερε ότι η αστυνομία δεν είχε διαπιστώσει ακόμη εάν ο θάνατός της συνδέεται με τις άλλες υποθέσεις και ζήτησε πληροφορίες από τους πολίτες, τους οποίους επίσης προέτρεψε να μην δημοσιεύουν φωτογραφίες των πτωμάτων ή ανεπιβεβαίωτες αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προειδοποιώντας ότι διαδίδουν φόβο και ενδέχεται να ενθαρρύνουν εγκλήματα μίμησης.
Μια διεπιστημονική ομάδα εμπειρογνωμόνων έχει αναλάβει τη διερεύνηση των υποθέσεων και τον εντοπισμό των υπευθύνων.
Τα «σημεία του θανάτου»
Μέχρι στιγμής, τα πτώματα έχουν βρεθεί σε διάφορες κοινότητες του Εκουρχουλένι, μεταξύ των οποίων το Κέμπτον Παρκ, η Πομόνα, το Κλέιβιλ, το Ολιφαντσφοντέιν, το Ρόουντσφιλντ, το ΚουάΘέμα και το Ντον Παρκ.
Ο επικεφαλής της περιφέρειας Γκαουτένγκ, Πανιάζα Λεσούφι, δήλωσε ότι η αστυνομία ακολουθεί στοιχεία και σημειώνει πρόοδο σε δύο ή τρεις υποθέσεις, αν και δεν έδωσε λεπτομέρειες. Προέτρεψε τους πολίτες να δώσουν χρόνο στους ερευνητές να συγκεντρώσουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία.
«Έχουν κηρύξει πόλεμο κατά του κράτους. Θα απαντήσουμε», δήλωσε ο Λεσούφι στους δημοσιογράφους στον τόπο του συμβάντος. «Δεν πρόκειται να παραδοθούμε», προσέθεσε.
Η οργάνωση «Missing In Southern Africa», η οποία βοηθά και στηρίζει οικογένειες που αναζητούν κάποιον αγνοούμενο και προέτρεψε τις κοινότητες και τις οικογένειες να αναφέρουν αμέσως κάθε υποψία.
Η οργάνωση ανέφερε ότι οι ανακαλύψεις αυτές ενέτειναν την αγωνία των οικογενειών που αναζητούν τους αγαπημένους τους και προέτρεψε τον κόσμο να αναφέρει αμέσως τις περιπτώσεις εξαφάνισης.
«Δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για την αναφορά ενός αγνοούμενου», ανέφερε. «Τη στιγμή που υποψιάζεστε ότι κάποιος έχει εξαφανιστεί, αναφέρετέ το αμέσως στην Αστυνομική Υπηρεσία της Νότιας Αφρικής», προσέθεσε.