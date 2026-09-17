Επική ανάρτηση από την Κομισιόν: ΕΕ και Καναδάς είναι πλέον «σε σχέση»

Με μια επική ανάρτηση στα social media, η Κομισιόν παρουσίασε τη σχέση ΕΕ – Καναδά «in a relationship» δηλαδή «σε σχέση» συνδυάζοντας το ευρωπαϊκό αστέρι με το καναδικό φύλλο σφενδάμου και μια ροζ καρδούλα.

«Πάντα αγαπούσαμε το σιρόπι σφενδάμου στα pancakes μας», έγραψε η Κομισιόν στη σελίδα της στο Facebook σε μια εμφανή αναφορά στη νέα, ολοένα και στενότερη σχέση της με τον Καναδά.

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Στην ετήσια ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης (State of the Union – SOTEU) την Τετάρτη (16.09.2026) η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρότεινε κάτι που αιφνιδίασε αρκετούς: να ανοίξει την πόρτα, για να γίνει ο Καναδάς το πρώτο «συνδεδεμένο μέλος» της Ε.Ε.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ καλωσόρισε σήμερα Πέμπτη (17.09.2026) την πρόταση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να γίνει ο Καναδάς «συνδεδεμένο μέλος» της ΕΕ, δηλώνοντας ότι «ο Καναδάς και η Ευρώπη είναι ισχυροί, ο καθένας ξεχωριστά. Αλλά είναι ισχυρότεροι μαζί».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η συμμαχία Καναδά-ΕΕ δεν θα έχει ως στόχο την αντιπαράθεση ή την κυριαρχία έναντι άλλων χωρών. «Δεν επιδιώκουμε να κυριαρχήσουμε επί των άλλων», δήλωσε, προσθέτοντας ότι μια συμμαχία μεταξύ Καναδά και ΕΕ «θα αποτελούσε φάρο για τις άλλες δημοκρατίες», μια συμμαχία που δεν θα ορίζεται από «αυτό στο οποίο αντιτιθέμεθα, αλλά από αυτό που υπερασπιζόμαστε: την ελευθερία, την αλληλεγγύη, την ευημερία και τη βιωσιμότητα».

Τα σχόλιά του αυτά ήρθαν λίγες ώρες λίγο αφότου ο Τραμπ χαρακτήρισε «γελοία» την προοπτική να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της ΕΕ, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσε να θεωρήσει την κίνηση ακόμη και «εχθρική πράξη» απέναντι στις ΗΠΑ.