Βρυξέλλες: 25χρονος κρατούσε δύο έφηβα αγόρια σαν «σκλάβους» σε διαμέρισμα ενώ ο πατέρας τους πέθαινε

Ένας 25χρονος από το Μόλενμπεκ στις Βρυξέλλες δικάζεται για μια σειρά αδικημάτων, με τις καταγγελίες σε βάρος του να περιλαμβάνουν εκφοβισμό, απειλές και σωματική βία. Σύμφωνα με δικηγόρο θύματος, ο κατηγορούμενος φέρεται να «τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο κτίριο» για περισσότερα από δύο χρόνια, ενώ φέρεται να κρατούσε σαν «σκλάβους» δύο έφηβα αγόρια, την ώρα που ο πατέρας τους βρισκόταν στο τέλος της ζωής του.

Ο Francky D. εμφανίστηκε αυτή την εβδομάδα ενώπιον του Ποινικού Δικαστηρίου των Βρυξελλών, αντιμετωπίζοντας καταγγελίες από ενοίκους του κτιρίου και πρώην συντρόφους του. Ο εισαγγελέας έχει ζητήσει να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, σύμφωνα με τη La Dernière Heure (DH).

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Η υπόθεση ήρθε στο φως στις 4 Μαρτίου, όταν η αστυνομία κλήθηκε σε πολυκατοικία στην οδό Rue des Béguines, στο Molenbeek-Saint-Jean, μετά τον εντοπισμό ενός αντικειμένου που έμοιαζε με ρέπλικα πυροβόλου όπλου σε υπόγειο.

Ο Francky D., σύμφωνα με τις πληροφορίες, είπε τότε στους αστυνομικούς ότι το όπλο ήταν δικό του και πως το είχε χρησιμοποιήσει την προηγούμενη ημέρα για τα γυρίσματα ενός μουσικού βίντεο.

Κατά την εξέταση, όμως, αρκετοί ένοικοι προχώρησαν σε καταγγελίες, αποκαλύπτοντας ένα ευρύτερο μοτίβο βίας και εκφοβισμού.

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«Τους αντιμετώπιζε σαν πραγματικούς σκλάβους»

Μητέρα δύο εφήβων κατέθεσε στο δικαστήριο ότι ο 25χρονος αποτελούσε διαρκή απειλή για την οικογένειά της. Όπως υποστήριξε, απειλούσε και χτυπούσε τους γιους της όταν δεν έκαναν τις δουλειές του σπιτιού που τους ανέθετε ή δεν ακολουθούσαν τις εντολές του.

Η δικηγόρος της μητέρας και των δύο αγοριών, Laura Jouvenot, δήλωσε στο δικαστήριο ότι οι δύο έφηβοι «αντιμετωπίζονταν σαν πραγματικοί σκλάβοι».

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του κατηγορουμένου υποστήριξε ότι ο πατέρας των αγοριών, ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και στη συνέχεια πέθανε, είχε εμπιστευτεί τον Francky D. για να βοηθήσει την οικογένεια και είχε θέσει τα παιδιά υπό την επίβλεψή του. Η δικηγόρος Laura Davidt, ωστόσο, που εκπροσωπεί άλλο θύμα στην υπόθεση, απέρριψε αυτόν τον ισχυρισμό.

«Δεν είχε καμία εξουσία πάνω στα παιδιά», δήλωσε στους The Brussels Times, επισημαίνοντας ότι η μητέρα τους εξακολουθούσε να ζει μαζί τους.

Στο δικαστήριο, τόσο τα δύο αγόρια όσο και ένας ακόμη άνδρας, ο Bilal G., παρουσίασαν ιατρικές γνωματεύσεις που κάνουν λόγο για μετατραυματικό στρες.

«Ήταν βίαιος με όλους»

Ο Bilal G. υποστήριξε ότι επί περίπου δύο χρόνια ήταν αντιμέτωπος με παρενοχλήσεις, απειλές και βία.

«Σύμφωνα με τις καταθέσεις και τη δικογραφία, ήταν βίαιος με όλους. Τρομοκρατούσε τους πάντες, ζητούσε χρήματα από όλους, είχε εγκατασταθεί εκεί και δεν υπήρχε τρόπος να τον κάνουν να φύγει», ανέφερε η Davidt.

Η υπόθεση περιλαμβάνει επίσης καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος τριών πρώην συντρόφων του 25χρονου.

Σε άλλο περιστατικό, κάμερα φέρεται να τον κατέγραψε να επιτίθεται σε μια γάτα. Για το συγκεκριμένο περιστατικό, πάντως, δεν αντιμετωπίζει κατηγορία.

Οι δικηγόροι του Francky D. δεν αμφισβήτησαν την ουσία των καταγγελιών, υποστήριξαν όμως ότι αρκετές από αυτές έχουν διογκωθεί, κυρίως όσες αφορούν τους γείτονές του.

Το Ποινικό Δικαστήριο των Βρυξελλών αναμένεται να εκδώσει την απόφασή του στις 5 Οκτωβρίου.