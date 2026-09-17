Αγία Σοφία: Ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού επιβεβαίωσε την ύπαρξη υπόγειων τούνελ 9 χιλιομέτρων – Λύθηκε μυστήριο 1600 ετών

Επιβεβαιώθηκε 1.600 χρόνια αργότερα ο αστικός μύθος ότι κάτω από την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη υπάρχει εκτεταμένο υπόγειο πέρασμα. Ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, έκανε λόγο την Πέμπτη (17.09.2026) για τμήματα σηράγγων συνολικού μήκους περίπου 9 χιλιομέτρων.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Καχραμανμαράς, ο Μεχμέτ Νουρί Ερσόι ανέφερε ότι οι εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης των προσβάσιμων τμημάτων κάτω από την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, σημειώνοντας ότι σε αρκετά σημεία η πρόσβαση εμποδίζεται από καταρρεύσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες, μπορούμε να αξιολογήσουμε το άνοιγμα των κατάλληλων και ασφαλών τμημάτων για τους επισκέπτες», τόνισε.

Η αναφορά του Τούρκου υπουργού Πολιτισμού στις υπόγειες διαδρομές έρχεται σε συνέχεια δήλωσης που είχε κάνει τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν είχε ανακοινώσει την καταγραφή σηράγγων που χρονολογούνται πριν από περίπου 1.600 χρόνια.

Ο Μεχμέτ Νουρί Ερσόι αναφέρθηκε παράλληλα στις εργασίες αποκατάστασης, συντήρησης και στατικής ενίσχυσης που πραγματοποιούνται στην Αγία Σοφία, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για τις πιο ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στην ιστορία της Τουρκικής Δημοκρατίας, «με στόχο -όπως είπε- την ασφαλή μεταβίβαση αυτού του σχεδόν 1.500 ετών κτίσματος στις μελλοντικές γενιές».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο πλαίσιο των εργασιών έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποκατάστασης στους τάφους, στο Παιδικό Σχολείο, στον Πύργο του Ρολογιού και στο δάπεδο της στοάς, ενώ έχει ολοκληρωθεί και η στατική ενίσχυση του βορειοανατολικού μιναρέ.

1,600 Year Old Tunnels Found Under Hagia Sophia Restoration pic.twitter.com/Ht5tXA053I — Terrify As Fuck (@TerrifyAsFuck) March 5, 2026

Ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού ανέφερε επίσης ότι στον κύριο τρούλο συνεχίζονται η δομική ενίσχυση και η συντήρηση των ψηφιδωτών.

«Έχει ολοκληρωθεί η προσωρινή μεταλλική στέγη και το προστατευτικό σύστημα κάλυψης για την προστασία του κύριου τρούλου. Χάρη σε μια ειδική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί στο εσωτερικό, πραγματοποιούνται εργασίες τεκμηρίωσης, καθαρισμού και συντήρησης των ψηφιδωτών στον τρούλο, ενώ συνεχίζονται οι λατρευτικές εκδηλώσεις και οι επισκέψεις.

Οι στατικές αναλύσεις έχουν επίσης εντοπίσει την ανάγκη ενίσχυσης στο ανατολικό ημιθόλο. Σε αυτό το τμήμα, παράλληλα με την ενίσχυση του συστήματος στήριξης, ξεκινά μια νέα φάση για τη συντήρηση των ψηφιδωτών, των ζωγραφισμένων διακοσμήσεων και των μαρμάρινων επιφανειών», όπως εξήγησε ο Μεχμέτ Νουρί Ερσόι.