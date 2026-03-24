Ερντογάν: Η Τουρκία διατηρεί την ψυχραιμία της και θέλει ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά τη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, δίνοντας έμφαση στις εντάσεις που προκαλούν οι επιθετικές ενέργειες του Ισραήλ.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε ότι η Τουρκία παραμένει προσηλωμένη στη σταθερότητα και την ειρήνη στην Μέση Ανατολή, ενώ παράλληλα εργάζεται για τη διατήρηση της οικονομικής ανθεκτικότητας της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφερόμενος στον ρόλο της Άγκυρας, ο Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία αντιμετωπίζει την κρίση με ψυχραιμία και υπευθυνότητα, επιδιώκοντας να συμβάλει στη μείωση της έντασης και στην αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης.

«Χάρη στον Αλλάχ, ποτέ στην ιστορία μας δεν πέσαμε σε παγίδες. Σήμερα δεν πέφτουμε στις παγίδες που κάποιοι θέλουν να μας στήσουν. Διαχειριζόμαστε αυτή τη διαδικασία με προσοχή, ψυχραιμία και σεβασμό στο πλαίσιο της αδελφοσύνης και των σχέσεων της καλής γειτονίας», είπε, προσθέτοντας: «Επαναλαμβάνω: είμαστε αποφασισμένοι να κρατήσουμε τη χώρα μας εκτός αυτού του κύκλου φωτιάς».

Παράλληλα, επισήμανε για ακόμη μία φορά τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονεί η σύρραξη στην περιοχή, προειδοποιώντας για τις ευρύτερες επιπτώσεις που μπορεί να έχει, δίνοντας έμφαση στις εντάσεις που προκαλούν οι επιθετικές ενέργειες του Ισραήλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν θέλουμε ο πόλεμος να μετατραπεί σε πόλεμο φθοράς μεταξύ των χωρών της περιοχής», τόνισε για να προσθέσει ότι «Ο πόλεμος αφήνει βαθιά ίχνη όχι μόνο στις πόλεις και τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αλλά και στα μυαλά και στις καρδιές των ανθρώπων».

Προειδοποίησε επίσης ότι «τα αντίποινα στα κράτη του Κόλπου ενέχουν τον κίνδυνο αύξησης της οργής, τροφοδότησης του μίσους και σποράς νέων σπόρων διχόνοιας μεταξύ αδελφών. Δεν πρέπει να επιτραπεί».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις συνέπειες της κρίσης για την παγκόσμια οικονομία, επισημαίνοντας ότι η αστάθεια στην περιοχή επηρεάζει άμεσα τις αγορές και την ενεργειακή ασφάλεια. Όπως είπε, «καθώς ο πόλεμος παρατείνεται, δυστυχώς προκύπτουν κι άλλες επιπλοκές. Το πιθανό κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, μέσω του οποίου περνά το 20% του παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας, έχει προκαλέσει σοβαρή αναταραχή στην παγκόσμια οικονομία».

Και συμπλήρωσε ότι «αυτός ο πόλεμος είναι του Ισραήλ, αλλά το κόστος το πληρώνει όλος ο κόσμος», ενώ υπογράμμισε: «Ο πόλεμος του Νετανιάχου είναι προσωπικός, αλλά τις συνέπειες τις πληρώνουν 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι». Τόνισε ότι «Το δίκτυο μαζικών σφαγών υπό τον Νετανιάχου πρέπει να σταματήσει αμέσως για τη χάρη της ειρήνης στην περιοχή και της ανθρωπότητας».

Ο Ερντογάν απηύθυνε έκκληση για διεθνή αντίδραση και ειρηνευτικές πρωτοβουλίες.

Δήλωσε ότι «κάθε χώρα πρέπει να υιοθετήσει θαρραλέα και προληπτική στάση». Τόνισε ακόμη πως «πρέπει να τερματιστεί αυτός ο άδικος και παράνομος πόλεμος πριν υπάρξει περισσότερη καταστροφή, αίμα και έχθρα και πριν προκληθεί ζημιά στην παγκόσμια οικονομία που θα χρειαστεί χρόνια για να αναπληρωθεί».

Προειδοποίησε ότι «δεν πρέπει να επιτραπεί η αδιάλλακτη και ακραία στάση του Ισραήλ να καταστρέψει τις διπλωματικές λύσεις». Και συμπλήρωσε: «Κανένα κράτος που ενδιαφέρεται για την ειρήνη και τη σταθερότητα δεν πρέπει πλέον να τροφοδοτεί τη φωτιά που άναψε αδικαιολόγητα το Ισραήλ στην περιοχή μας». Κατέληξε: «Η Τουρκία θα συνεχίσει να εργάζεται με όλη της τη δύναμη και τα μέσα για την εγκαθίδρυση της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της σταθερότητας».