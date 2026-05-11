Χανταϊός: Απομακρύνθηκαν και οι τελευταίοι επιβάτες από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius – Απέπλευσε από την Τενερίφη

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius αναχώρησε σήμερα από την Τενερίφη με προορισμό το Ρότερνταμ, μετά τα περιστατικά χανταϊού που καταγράφηκαν στο πλοίο τις προηγούμενες ημέρες.

Πριν από την αναχώρηση, απομακρύνθηκαν οι τελευταίοι επιβάτες αλλά και ορισμένα μέλη του πληρώματος, στο πλαίσιο των μέτρων που λήφθηκαν μετά την έξαρση των κρουσμάτων χανταϊού.

Στο πλοίο παραμένουν αυτή τη στιγμή 26 μέλη του πληρώματος, τα οποία συνεχίζουν το ταξίδι προς την Ολλανδία υπό παρακολούθηση.

Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία Oceanwide Expeditions, το MV Hondius αναμένεται να φτάσει στο Ρότερνταμ μέσα στις επόμενες πέντε ημέρες.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία, καθώς οι υγειονομικές Αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση και την πορεία της υγείας όσων βρίσκονταν πάνω στο κρουαζιερόπλοιο.

ΠΟΥ: 7 κρούσματα χανταϊού έχουν επιβεβαιωθεί στο κρουαζιερόπλοιο

Επτά κρούσματα χανταϊού των Άνδεων έχουν πλέον επιβεβαιωθεί μεταξύ των ανθρώπων που ήταν επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Ο οργανισμός αναθεώρησε σήμερα ανοδικά τον συνολικό απολογισμό των κρουσμάτων που έχουν αναφερθεί σε 9, δήλωσε εκπρόσωπος του ΠΟΥ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφότου η Γαλλία ανέφερε πως Γαλλίδα επιβάτης που απομακρύνθηκε από το MV Hondius διεγνώσθη θετική στον ιό.

Οι 18 Αμερικανοί επιβάτες του MV Hondius υπό παρακολούθηση στις ΗΠΑ

Δέκα οκτώ επιβάτες του MV Hondius τέθηκαν υπό παρακολούθηση σήμερα σε ιατρικές μονάδες στις ΗΠΑ για τον χανταϊό, μετά τον επαναπατρισμό τους, ένας εκ των οποίων διαγνώστηκε θετικός σε αυτήν τη σπάνια νόσο, ανακοίνωσαν σήμερα οι υγειονομικές αρχές.

«Θέλω να είμαι απόλυτα σαφής: ο κίνδυνος που αντιπροσωπεύει ο χανταϊός για το ευρύ κοινό παραμένει πολύ, πολύ μικρός», δήλωσε ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας Μπράιαν Κρίστιν, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στη Νεμπράσκα, όπου μεταφέρθηκαν σήμερα οι περισσότεροι από τους επαναπατρισθέντες ασθενείς στις ΗΠΑ.

Η παραλλαγή του ιού που ανιχνεύτηκε στο κρουαζιερόπλοιο, ο χανταϊός των Άνδεων, «δεν μεταδίδεται εύκολα και χρειάζεται να υπάρξει μια παρατεταμένη στενή επαφή με ένα ήδη συμπτωματικό άτομο», εξήγησε ο ίδιος, προσθέτοντας πως οι αρχές λαμβάνουν, εντούτοις, «πολύ σοβαρά υπόψη» την κατάσταση.

Δέκα έξι επιβάτες, που επαναπατρίστηκαν σήμερα, εκ των οποίων ένας έχει διπλή υπηκοότητα, αμερικανική και βρετανική, μετεφέρθηκαν σε ένα εξειδικευμένο κέντρο της Ομάχα, στη Νεμπράσκα.

Μεταξύ αυτών, βρίσκεται ο ασθενής, που διαγνώστηκε θετικός και μεταφέρθηκε σε μια μονάδα βιολογικής καραντίνας, ενώ δεν εκδηλώνει αυτήν τη στιγμή κανένα σύμπτωμα, όπως διευκρίνισαν οι αρχές.

Οι άλλοι δύο επιβάτες, ένα ζευγάρι, μεταφέρθηκαν σε ένα νοσοκομείο της Ατλάντα.

Βρίσκονται επίσης σε μια μονάδα βιολογικής καραντίνας, αφού ένας εξ αυτών εκδήλωσε συμπτώματα.

Όλοι οι επιβάτες θα παραμείνουν υπό παρακολούθηση για τουλάχιστον κάποιες ημέρες, για όσο διεξάγονται εξετάσεις, σύμφωνα με τις αρχές.

«Εργαζόμαστε προκειμένου να διασφαλίσουμε πως κανείς δεν θα αποχωρήσει από αυτό το σύστημα ασφαλείας με επισφαλή τρόπο ή σε μια μη ενδεδειγμένη χρονική στιγμή. Κανένα άτομο που αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία δεν θα κυκλοφορήσει στους δρόμους της Ομάχα ή αλλού», διαβεβαίωσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο κυβερνήτης της Νεμπράσκα Τζιμ Πίλεν.

«Όλα θα πάνε καλά»

Οι Αμερικανοί επιβάτες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο από τα Κανάρια Νησιά στην Ισπανία, όπου το πλοίο έκανε στάση.

«Ελπίζω πως όλα θα πάνε καλά», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

«Φαίνεται πως δεν είναι εύκολο να μεταδοθεί (…). Ζούμε με αυτό εδώ και πολλά χρόνια και πιστεύουμε πως βρισκόμαστε σε πολύ καλή κατάσταση», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος είπε πως δεν έχει μετανιώσει για την απόφασή του να αποχωρήσουν οι ΗΠΑ από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.