Η ατζέντα των συνομιλιών Τραμπ – Σι στο Πεκίνο, πρόσκληση του Λευκού Οίκου σε Μασκ και Κουκ

Η Ταϊβάν, το Ιράν και ενεργειακά θέματα στην ατζέντα των συνομιλιών που θα έχουν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο αυτή την εβδομάδα. Ο Λευκός Οίκος προσκαλεί τον Ίλον Μασκ και τον Τιμ Κουκ στο ταξίδι του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα (11.05.2026) ότι κατά την επίσημη επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει αυτήν την εβδομάδα στην Κίνα θα συζητήσει με τον Σι Τζινπίνγκ το θέμα της πώλησης αμερικανικών όπλων στην Ταϊβάν, στο οποίο αντιτίθεται σθεναρά το Πεκίνο.

«Θα κάνω τη συζήτηση αυτή με τον Πρόεδρο Σι (Τζινπίνγκ). Ο Πρόεδρος Σι θα ήθελε να μην προχωρήσουμε» στην πώληση όπλων, είπε στους δημοσιογράφους.

Ο Τραμπ σκοπεύει επίσης να συζητήσει με τον Κινέζο ομόλογό του την κατάσταση με τον πόλεμο στο Ιράν καθώς και ενεργειακά θέματα.

Στο ταξίδι αυτό ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συνοδεύεται από περισσότερους από 15 διευθύνοντες συμβούλους και προέδρους μεγάλων αμερικανικών εταιρειών, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Μεταξύ άλλων, στην αποστολή θα μετέχουν ο Ίλον Μασκ των Tesla/SpaceX, ο Τιμ Κουκ της Apple, ο Λάρι Φινκ της Blackrock, η Τζέιν Φρέιζερ της Citi, ο Ντέιβιντ Σόλομον της Goldman Sacks, η Ντάινα Πάουελ Μακόρμικ της Meta, o Κριστιάνο Έιμον της Qualcomm και οι επικεφαλής εταιρειών όπως οι Blackstone, Boeing, Cargill, GE ⁠Aerospace, Mastercard και Visa.

Η ομάδα των περισσότερων από 12 κορυφαίων στελεχών επιχειρήσεων θα ακολουθήσει τον Τραμπ σε μία επίσκεψη η οποία, όπως ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ελπίζει, θα «ξεκλειδώσει» μία σειρά επιχειρηματικών συμφωνιών με το Πεκίνο, αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg.

Οι εταιρείες δεν έχουν προς το παρόν ανταποκριθεί σε αιτήματα του Reuters να σχολιάσουν.

Η Κίνα ανακοίνωσε πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη από τις 13 έως τις 15 Μαΐου, όπως μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.