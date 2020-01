Ερντογάν: Η Τουρκία έχει τρελάνει την Ελλάδα! Ο Μητσοτάκης παίζει λάθος το παιχνίδι!

Άκρως προκλητικός ο Ρετζέρ Ταγίπ Ερντογάν κατά την αναχώρησή του από την Τουρκία προς την Γερμανία όπου θα συμμετάσχει στην Διάσκεψη του Βερολίνου. Ο τούρκος πρόεδρος είπε πως η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση επειδή δεν καλέστηκε στη σύσκεψη, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά πως η “Τουρκία έχει τρελάνει την Ελλάδα”!

Παράλληλα αναφέρθηκε και στον Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντας πως ο Έλληνας πρωθυπουργός “παίζει λάθος το παιχνίδι” και πως “τα βήματα που κάνει δεν είναι σωστά”. Ο Ακόμη ο Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε και στην επίσκεψη Χάφταρ στην Ελλάδα τονίζοντας πως δεν υπήρχε κανένας λόγος να τον συναντήσει η ελληνική κυβέρνηση από τη στιγμή που αναγνωρισμένος ηγέτης από τον ΟΗΕ στη Λιβύη είναι ο Φαγές ας Σάρατζ.

“Η Ελλάδα δεν προσκλήθηκε στη Λιβύη και ενοχλήθηκε γι’ αυτό. Είχε ήδη ενοχληθεί από τις συμφωνίες μας με τη Λιβύη. Προσκάλεσαν τον Χάφταρ στην Αθήνα με μια προσέγγιση ρεβανσισμού. Έκαναν συζητήσεις που δεν είχαν καμία αξία. Φυσικά, περιμένουμε να δούμε τι θα μας πει ο Χάφταρ στη Γερμανία. Ωστόσο, ο Μητσοτάκης παίζει λάθος το παιχνίδι», τόνισε όταν ρωτήθηκε για την παρουσία του Λίβυου ηγέτης στη χώρα μας.

Αναφορικά με την Διάσκεψη του Βερολίνου ανέφερε πως “δεν μπορούμε να προβλέψουμε από τώρα τι θα γίνει καθώς πρέπει να δούμε πως θα εξελιχθούν οι συζητήσεις, μετά θα δούμε το αποτέλεσμα και θα το αξιολογήσουμε”.

Ακόμη τόνισε ότι “όλες μας οι ενέργειες εναντίον των πραξικοπηματιών και των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών για τη Λιβύη, είχαν αγνοηθεί. Φυσικά, προκαλεί τη σκέψη το γεγονός πως η διάσκεψη αυτή πραγματοποιείται εννέα μήνες μετά την έναρξη των εχθροπραξιών. Πάντα λέγαμε πως η μόνιμη λύση θα επιτευχθεί μέσω πολιτικού διαλόγου. Ενισχύσαμε τη συνεργασία μας με τη Λιβύη με δυο μνημόνια κατανόησης. Η Τουρκία πρέπει πάλι να κάνει όλο το έργο που απαιτείται στο διπλωματικό πεδίο, ώστε να επιτευχθεί ειρήνη στη Λιβύη. με αυτά τα βήματα, διασφαλίζουμε τα δικαιώματά μας στη Μεσόγειο και παίζουμε καθοριστικό ρόλο για την ειρήνη στη Λιβύη».

