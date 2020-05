Με σειρά tweets (μάλλον όχι τυχαία) ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχολίασε τον φόνο του Τζορτζ Φλόιντ από λευκό αστυνομικό στη Μινεάπολη της Μινεσότα. Ο πρόεδρος της Τουρκίας επιχειρεί να εκμεταλλευθεί τον άδικο θάνατο του 46χρονου άνδρα που έχει βάλει «φωτιά» στις ΗΠΑ και να εμφανιστεί ως… προστάτης των απανταχού αδικημένων!

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με αναρτήσεις στα αγγλικά (!), χαρακτήρισε ρατσιστικό και φασιστικό το φόνο του μαύρου άνδρα από έναν λευκό αστυνομικό στη Μινεάπολη, κάνει μαθήματα κατά του ρατσισμού και προειδοποιεί ότι θα παρακολουθεί (!) την υπόθεση.

«Η ρατσιστική και φασιστική προσέγγιση που οδήγησε στο θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ στην αμερικανική πολή της Μινεάπολις ως αποτέλεσμα βασανισμού, δεν προκαλεί μόνο βαθιά θλίψη σε όλους μας, αλλά έχει γίνει επίσης μια από τις πιο οδυνηρές εκδηλώσεις της άδικης τάξης, στην οποία αντιστεκόμαστε, σε ολόκληρο τον κόσμο», ανέφερε ο Ερντογάν στο πρώτο tweet του.

The racist and fascist approach that led to the death of George Floyd in the US city of Minneapolis as a result of torture has not only deeply saddened all of us, but it has also become one of the most painful manifestations of the unjust order we stand against across the world. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 28, 2020

«Ως μέλος του Ισλαμικού πολιτισμού, ο οποίος μας διδάσκει να αγαπάμε τον άνθρωπο εξαιτίας του Δημιουργού, καταδικάζω αυτή την απάνθρωπη συμπεριφορά. Η Τουρκία είναι πάντα αντίθετη όλων των επιθέσεων που έχουν στόχο την ανθρωπότητα, όπου κι αν είναι, με όποιο πρόσχημα ή με όποια μορφή κι αν γίνονται», συνέχισε ο Ερντογάν.

As a member of Islamic civilization, which teaches us to love humankind because of the Creator, I condemn this inhumane mentality. Turkey always stands against all attacks targeting humanity, no matter where, under what pretext or in what form they are committed. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 28, 2020

Και πρόσθεσε πως η Τουρκία θα συνεχίσει να μάχεται για να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων! «Θα συνεχίζουμε να παλεύουμε για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων χωρίς διακρίσεις βάσει της φυλής, του χρώματος, της θρησκεία, τη γλώσσα ή την πίστη ευθυγραμμιζόμενοι με τις αρχές του Προφήτη. “Ένας λευκός δεν είναι ανώτερος από έναν μαύρο ούτε ένας μαύρος είναι ανώτερος από έναν λευκό”».

We will continue to fight to protect the rights of all of humanity without any discrimination based on race, color, religion, language or faith in line with our Prophet's principle, “A white has no superiority over a black, nor a black has any superiority over a white.” — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 28, 2020

«Πιστεύω ότι οι υπαίτιοι αυτής της απάνθρωπης πράξης θα έχουν την ποινή που τους αξίζει. Θα παρακολουθούμε το θέμα. Θυμάμαι με σεβασμό τον Τζορτζ Φλόιντ και εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και τους αγαπημένους του», κατέληξε ο Ερντογάν.

I believe that the perpetrators of this inhumane act shall receive the punishment they deserve. We will be monitoring the issue. I remember with respect George Floyd and extend my condolences to his family and loved ones. May 28, 2020

Ο άτυχος Τζορτζ Φλόιντ δολοφονήθηκε την περασμένη Δευτέρα όταν συνελήφθη γιατί φέρεται να προσπάθησε να πληρώσει με ένα πλαστό 20δόλαρο και ένας λευκός αστυνομικός τον πάτησε με το γόνατό του στο λαιμό μέχρι που τον σκότωσε.

«Δεν μπορώ να αναπνεύσω», έλεγε συνεχώς ο Φλόιντ αλλά ο λευκός αστυνομικός όχι μόνο δεν ακούει τις εκκλήσεις του αλλά δεν ενδιαφέρεται ούτε για τους πολίτες που τον τραβούσαν βίντεο και τον παρακαλούσαν να αφήσει τον 46χρονο να πάρει ανάσα.