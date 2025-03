Ερντογάν σε Στάρμερ: «Η Τουρκία έτοιμη να διαμεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία»

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε χθες (28.02.2025) τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, ενόψει της συνάντησης του τελευταίου με τον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι αργότερα σήμερα (01.03.2025) στο Λονδίνο.

Ο Ερντογάν και ο Στάρμερ συζήτησαν για τις εξελίξεις του πολέμου στην Ουκρανία με φόντο και την επεισοδιακή συνάντηση του Ζελένσκι με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, που κατέληξε σε διπλωματικό φιάσκο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία καταβάλλει προσπάθειες ώστε ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας να τερματιστεί το συντομότερο δυνατό με δίκαιη και διαρκή ειρήνη.

Ο Ερντογάν σημείωσε ακόμη ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις ευθύνες της, όπως η φιλοξενία ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, όπως έχει κάνει μέχρι τώρα.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ετέθησαν και θέματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα.

