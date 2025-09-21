Κόσμος

Ερντογάν: Στηρίζουμε το όραμα του Τραμπ για την παγκόσμια ειρήνη

Ο Τούρκος πρόεδρος άσκησε κριτική στον τρόπο που ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αντιμετωπίζει τις παγκόσμιες κρίσεις
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν / REUTERS / Umit Bektas

Στη συνάντηση που θα έχει με τον Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν λίγο πριν αναχωρήσει για τις ΗΠΑ όπου θα συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι θα συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση που θα έχει στις 25 Σεπτεμβρίου στον Λευκό Οίκο, τη συνεργασία στο εμπόριο και την αμυντική βιομηχανία, ενώ στην ατζέντα των επαφών του θα βρίσκεται και η Γάζα.

Όπως είπε, θα θέσει στον Αμερικανό πρόεδρο θέματα που ενισχύουν τη διμερή συνεργασία, με έμφαση στο εμπόριο, τις επενδύσεις και την αμυντική βιομηχανία, ενώ τα περιφερειακά ζητήματα θα βρίσκονται φυσικά στην πρώτη θέση της ατζέντας.

«Η σημασία της στενής διαβούλευσης και συντονισμού μεταξύ δύο φίλων και συμμάχων γίνεται όλο και πιο κατανοητή με την πάροδο του χρόνου», ανέφερε ο Ταγίπ Ερντογάν, υπογραμμίζοντας ότι «έχουμε ήδη εκφράσει την υποστήριξή μας στο όραμα για την παγκόσμια ειρήνη του κ. Τραμπ».

Από τα κορυφαία ζητήματα στην ατζέντα Ερντογάν στον Λευκό Οίκο είναι οι εξελίξεις τόσο στη Γάζα όσο και στη Συρία, με ζητούμενο για την ‘Αγκυρα την ενσωμάτωση των εκεί κουρδικών δυνάμεων στον συριακό στρατό.

«Η διαφύλαξη της ειρήνης στην περιοχή μας, η ενίσχυση της σταθερότητας και ο τερματισμός των συγκρούσεων και των εντάσεων είναι μία μεγάλη ευθύνη για εμάς τους ηγέτες. Από την πρώτη ημέρα, εργαστήκαμε πάντα με αυτή την αντίληψη. Προσπαθήσαμε να προσφέρουμε λύσεις στα προβλήματα μέσω της διπλωματίας και του διαλόγου. Διατηρούμε την ίδια στάση.

»Επιθυμούμε να σταματήσουν πλήρως η αιματοχυσία και τα δάκρυα στην περιοχή μας και να επικρατήσει ειρήνη και ηρεμία σε κάθε τετραγωνικό μέτρο. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε αποκλειστικά και μόνο για αυτόν τον σκοπό. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Ερντογάν πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες με μια παραγγελία για 250 αεροσκάφη Boeing για την Turkish Airlines. Το μεγάλο αίτημα της Τουρκίας είναι να επιστρέψει στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, όμως στο θέμα αυτό χρειάζεται η έγκριση του Κογκρέσου. Στην ατζέντα είναι και το πρόγραμμα για τα μαχητικά F-16.

Ο Τούρκος πρόεδρος άσκησε κριτική στον τρόπο που ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αντιμετωπίζει τις παγκόσμιες κρίσεις.

«Βλέπουμε ότι η υφιστάμενη δομή των Ηνωμένων Εθνών, η οποία αντανακλά τις συνθήκες πριν από 80 χρόνια, δεν είναι ικανή να εκπληρώσει τις βασικές της αποστολές» τόνισε, υποστηρίζοντας ότι «ειδικά η επίλυση των ανθρωπιστικών κρίσεων δεν μπορεί να επαφίεται στην ευσπλαχνία των χωρών που έχουν δικαίωμα βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας» και συμπλήρωσε: «Αυτή την πικρή αλήθεια την είχαμε πει εμείς πριν από δώδεκα χρόνια από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών, λέγοντας ότι “ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από τους πέντε”».

Για την ομιλία του, μεθαύριο, Τρίτη, από το βήμα του ΟΗΕ, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε: «Θα τονίσω για άλλη μια φορά στη Γενική Συνέλευση τη στάση μας, που εκφράζει τη συνείδηση της ανθρωπότητας και συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων […] Στην ομιλία μου θα αναφερθώ ειδικά στην ανθρωπιστική καταστροφή και τις φρικαλεότητες στη Γάζα. Επίσης, θα αναφερθώ στις προσπάθειες της Τουρκίας για την επίτευξη σταθερότητας στην περιοχή, καθώς και στη συμβολή της στη διαφύλαξη της διεθνούς ειρήνης».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Βατικανό: Ο πάπας Λέων εκφράζει την αλληλεγγύη του με τη «μαρτυρική γη» της Γάζας
Από την πλατεία του Αγίου Πέτρου, ο ποντίφικας υπενθύμισε ότι κανένα μέλλον δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω στη βία, την αναγκαστική εξορία ή την εκδίκηση, καλώντας σε ειρήνη για τον παλαιστινιακό λαό
Ο Πάπας Λέων ΙΔ' 1
Ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να στραφεί κατά των πολιτικών αντιπάλων του
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει τους τόνους κατά του υπουργείου Δικαιοσύνης, απαιτώντας διώξεις εναντίον των Δημοκρατικών αντιπάλων του Άνταμ Σιφ και Λετίσια Τζέιμς, αλλά και του πρώην διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ
Το Βιετνάμ νικητής της «ρωσικής Eurovision» στη Μόσχα - Αποχώρησε η ελληνικής καταγωγής Vassy μετά από πιέσεις
Το Βιετνάμ κατέκτησε το Σάββατο στη Μόσχα την Intervision, την ρωσική εκδοχή της Eurovision – Η ελληνικής καταγωγής Vassy, που επρόκειτο να εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ, αποσύρθηκε μετά από «πιέσεις» της Αυστραλίας
Ο Duc Phuc, που εκπροσωπεί το Βιετνάμ, κρατά το τρόπαιο μετά τη νίκη του στον Διεθνή Μουσικό Διαγωνισμό Intervision 2025 στη Μόσχα
2
Ντόναλντ Τραμπ και Τζέι Ντι Βανς στη κηδεία του Τσάρλι Κερκ στην Αριζόνα - Αυστηρά μέτρα ασφαλείας
Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους ο Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρός του Τζεϊ Ντι Βανς, αναμένονται σήμερα στην Αριζόνα για να τιμήσουν τη μνήμη του Τσάρλι Κερκ, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας
Πλήθος μπροστά από το State Farm Stadium στην Αριζόνα, πριν από την κηδεία του Τσάρλι Κερκ 4
Ακυρώνονται οι μισές πτήσεις στις Βρυξέλλες - «Εξαιρετικά έξυπνη» η κυβερνοεπίθεση στα αεροδρόμια λένε οι ειδικοί
Δεν είναι σαφές ποιος βρίσκεται πίσω από την κυβερνοεπίθεση στην Collins Aerospace, η οποία παρέχει λογισμικό check-in και επιβίβασης σε αρκετές αεροπορικές εταιρείες σε πολλά αεροδρόμια σε όλο τον κόσμο με τα σενάρια να είναι πολλά
Ουρές στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών 10
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο: «Εμπνέει εκατοντάδες εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο»
«Ως Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά με την Αυτού Παναγιότητά μας για την προώθηση της πίστης, της θρησκευτικής ελευθερίας και της φιλίας για γενιές» έγραψε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Κίμπερλι Γκιλφόιλ 4
Newsit logo
Newsit logo