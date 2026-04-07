Κόσμος

Ερντογάν: Βίντεο με το νέο ρεσιτάλ μεγαλομανίας του να υπογράφει πάνω στον υπερηχητικό πύραυλο Tayfun 4

Ο νέος βαλλιστικός πύραυλος της Τουρκίας έχει βεληνεκές πάνω από 1500 χιλιόμετρα
Ο Ερντογάν βάζει την υπογραφή του πάνω στον νέο υπερηχητικό πύραυλο Tayfun 4
Ο Ερντογάν βάζει την υπογραφή του πάνω στον νέο υπερηχητικό πύραυλο Tayfun 4 / πηγή φωτογραφίας Χ

Σε τελετή εγκαινίων των νέων εγκαταστάσεων παραγωγής της Roketsan στην Άγκυρα παραβρέθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τη Μεγάλη Τρίτη (07.04.2026). Οι τηλεοπτικές κάμερες κατέγραψαν τη στιγμή που ο Πρόεδρος της Τουρκίας υπογράφει πάνω στον νέο υπερηχητικό πύραυλο Tayfun Block-4.

Με… καμάρι, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έβαλε την υπογραφή του στο μεταλλικό κέλυφος του νέου βαλλιστικού πυραύλου της Τουρκίας, του Tayfun Block-4, που έχει βεληνεκές πάνω από 1.500  χιλιόμετρα.

Σε δηλώσεις του, ο Ερντογάν τόνισε ότι οι επενδύσεις σε εξοπλιστικά προγράμματα θα συνεχιστούν με γοργό ρυθμό, έως ότου η Τουρκία εξασφαλίσει «πλήρη ανεξαρτησία» στον τομέα της άμυνας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Roketsan, Μουράτ Ικιντζί, δήλωσε ότι οι νέες επενδύσεις θα ενισχύσουν σημαντικά τις δυνατότητες παραγωγής, δοκιμών και έρευνας.

Όπως ανέφερε, η εταιρεία σχεδιάζει να αυξήσει έως και πέντε φορές την παραγωγή πυραυλικών συστημάτων όπως τα Siper, Hisar και Tayfun.

Η τουρκική Roketsan (Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş. ) είναι εταιρεία κατασκευής όπλων και αμυντικών εταιρειών με έδρα την Άγκυρα.

 

Η Roketsan ιδρύθηκε το 1988 από την Εκτελεστική Επιτροπή Αμυντικής Βιομηχανίας (SSİK) της Τουρκίας για να δημιουργήσει τη βιομηχανική βάση της χώρας στην τεχνολογία πυραύλων.

 

Η εταιρεία γρήγορα ανήλθε και έγινε μία από τις 500 κορυφαίες βιομηχανικές εταιρείες της Τουρκίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
297
210
159
152
119
Newsit logo
Newsit logo