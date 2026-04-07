Ερντογάν: Βίντεο με το νέο ρεσιτάλ μεγαλομανίας του να υπογράφει πάνω στον υπερηχητικό πύραυλο Tayfun 4

Σε τελετή εγκαινίων των νέων εγκαταστάσεων παραγωγής της Roketsan στην Άγκυρα παραβρέθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τη Μεγάλη Τρίτη (07.04.2026). Οι τηλεοπτικές κάμερες κατέγραψαν τη στιγμή που ο Πρόεδρος της Τουρκίας υπογράφει πάνω στον νέο υπερηχητικό πύραυλο Tayfun Block-4.

Με… καμάρι, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έβαλε την υπογραφή του στο μεταλλικό κέλυφος του νέου βαλλιστικού πυραύλου της Τουρκίας, του Tayfun Block-4, που έχει βεληνεκές πάνω από 1.500 χιλιόμετρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε δηλώσεις του, ο Ερντογάν τόνισε ότι οι επενδύσεις σε εξοπλιστικά προγράμματα θα συνεχιστούν με γοργό ρυθμό, έως ότου η Τουρκία εξασφαλίσει «πλήρη ανεξαρτησία» στον τομέα της άμυνας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Roketsan, Μουράτ Ικιντζί, δήλωσε ότι οι νέες επενδύσεις θα ενισχύσουν σημαντικά τις δυνατότητες παραγωγής, δοκιμών και έρευνας.

Όπως ανέφερε, η εταιρεία σχεδιάζει να αυξήσει έως και πέντε φορές την παραγωγή πυραυλικών συστημάτων όπως τα Siper, Hisar και Tayfun.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τουρκική Roketsan (Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş. ) είναι εταιρεία κατασκευής όπλων και αμυντικών εταιρειών με έδρα την Άγκυρα.

BREAKING



Erdogan signs the “Tayfun” hypersonic ballistic missile, manufactured with domestic Turkish technology, during his participation in laying the foundation stone for a massive defense industry complex belonging to the Turkish company “Roketsan.” pic.twitter.com/4NBcX4FsXW — GBX (@GBX_Press) April 7, 2026

Η Roketsan ιδρύθηκε το 1988 από την Εκτελεστική Επιτροπή Αμυντικής Βιομηχανίας (SSİK) της Τουρκίας για να δημιουργήσει τη βιομηχανική βάση της χώρας στην τεχνολογία πυραύλων.

Erdogan pose with Turkey’s ballistic missile Tayfun 4 with a range of +1500km.



It is now in serial production pic.twitter.com/UW4mwWrPhZ — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) April 7, 2026

Η εταιρεία γρήγορα ανήλθε και έγινε μία από τις 500 κορυφαίες βιομηχανικές εταιρείες της Τουρκίας.