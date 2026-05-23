Σε ψυχική κατάρρευση ο Τραμπ; Ειδικός υποστηρίζει πως έχει «ψύχωση και άνοια» μαζί

Μεγάλο προβληματισμό για την ψυχική υγεία του Ντόναλντ Τραμπ, προκαλούν τα μπαράζ μεταμεσονύκτιων αναρτήσεων του, με τις οποίες σχολιάζει διάφορα θέματα, ακόμη και τον πόλεμο στο Ιράν, με ψυχολόγους να μιλούν για πιθανή άνοια ή και ψύχωση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «ψυχικά ασθενής και παρουσιάζει γνωστική επιδείνωση» και, σύμφωνα με έναν ψυχολόγο, δεν χρειάζεται κανείς να είναι γιατρός για να το καταλάβει. Ο Δρ Τζον Γκάρτνερ, πρώην καθηγητής στο Johns Hopkins University, εξέφρασε έντονη ανησυχία για την ψυχική κατάσταση του προέδρου των ΗΠΑ, καθώς πλησιάζει τα 80 του χρόνια και πολλές φορές ανεβάζει απανωτές αναρτήσεις τα social media.

Ο Δρ Γκάρτνερ απέρριψε επίσης όσους υποστηρίζουν ότι οι ειδικοί δεν πρέπει να κάνουν διαγνώσεις για δημόσια πρόσωπα από απόσταση. Μιλώντας στο podcast του Daily Beast, είπε: «Σε αυτό το σημείο είναι πλέον παράλογο να ρωτά κανείς: “Μπορείς πραγματικά να κάνεις έγκυρη διάγνωση από απόσταση;”».

«Όχι μόνο μπορείς να κάνεις έγκυρη διάγνωση από απόσταση, αλλά δεν χρειάζεται καν να είσαι γιατρός. Δεν χρειάζεται καν να είσαι ειδικός. Αρκεί να μην είσαι υπό την επήρεια των “ναρκωτικών” του MAGA», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ψυχολόγος εκφράζει τέτοιες ανησυχίες, αναφέρει η Daily Star. Ήδη από τον Απρίλιο, ο Δρ Γκάρτνερ είχε υποστηρίξει ότι ο Τραμπ «παρουσιάζει σημάδια μετωποκροταφικής άνοιας από το 2019».

Αργότερα στάθηκε και στον τρόπο σκέψης του προέδρου των ΗΠΑ, μιλώντας για «μαγική σκέψη», μια συμπεριφορά που, όπως είπε, συνδέεται στενά με την ψύχωση.

Ο Δρ Γκάρτνερ δήλωσε επίσης ότι οι νυχτερινές συνήθειες του Τραμπ στα social media έχουν γίνει ιδιαίτερα ανησυχητικές, τόσο λόγω της συχνότητας των αναρτήσεων όσο και εξαιτίας του περιεχομένου που δημοσιεύει.

«Πρώτα απ’ όλα, είναι ξύπνιος όλες τις ώρες της νύχτας, δημοσιεύοντας συνεχώς ψέματα και παράλογα πράγματα. Ο ίδιος ο ρυθμός αυτού του πράγματος, ότι κάποιος μένει ξύπνιος όλη νύχτα γράφοντας στο Twitter, αποτελεί από μόνος του κλινική ένδειξη είτε μανίας είτε του λεγόμενου sundowning, και πιστεύω πως στην περίπτωσή του πρόκειται για συνδυασμό και των δύο», είπε.

Το “sundowning” ή «σύνδρομο δύσης του ηλίου» είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται κυρίως σε άτομα με Αλτσχάιμερ ή άλλες μορφές άνοιας και χαρακτηρίζεται από αυξημένη σύγχυση, άγχος, ανησυχία και εκνευρισμό, τα οποία κορυφώνονται συνήθως αργά το απόγευμα ή το βράδυ.

Ο ειδικός αναφέρθηκε και σε μια συγκεκριμένη ανάρτηση που δημοσιεύτηκε μέσα σε ένα «κύμα» περιεχομένου, φτιαγμένου με ΑΙ την Κυριακή, όπου παρουσιαζόταν ψηφιακά ο Τραμπ να πατά ένα τεράστιο κόκκινο κουμπί.

Σύμφωνα με τον Δρ Γκάρτνερ, αυτό αποτελεί ανησυχητικό σημάδι ότι ο Τραμπ προετοιμάζει ψυχολογικά το κοινό για ένα καταστροφικό σενάριο.

«Να σας πω κάτι για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ποτέ, μα ποτέ δεν αστειεύεται. Μπορείτε να θυμηθείτε έστω και ένα πραγματικά αστείο αστείο που έχει πει; Γιατί εγώ δεν μπορώ».

«Και επίσης δεν μπλοφάρει. Αυτό που κάνει είναι να μας “εκπαιδεύει”. Μας προετοιμάζει για πράγματα που διαφορετικά θα φαίνονταν αδιανόητα. Ο Ντόναλντ Τραμπ μας προετοιμάζει για πυρηνικό πόλεμο».

«Να θυμάστε ότι ένας κακοήθης ναρκισσιστής νιώθει ισχυρός μέσα από την καταστροφή και την κυριαρχία, οπότε αντλεί ευχαρίστηση από τον σαδισμό και τη μεγαλομανία του», πρόσθεσε.

Ο Λευκός Οίκος απάντησε έντονα στις δηλώσεις αυτές. Σε ανακοίνωσή του, ο εκπρόσωπος Ντέιβις Ινγκλ υποστήριξε ότι: «Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ο πιο οξυδερκής και προσβάσιμος πρόεδρος στην αμερικανική ιστορία, εργάζεται ασταμάτητα για να λύνει προβλήματα και να υλοποιεί τις δεσμεύσεις του, ενώ παραμένει σε εξαιρετική κατάσταση υγείας».