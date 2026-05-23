Πεζογέφυρα κατέρρευσε στην Άγκυρα μετά από σύγκρουση φορτηγού – 3 τραυματίες

Σκηνές σοκ εκτυλίχθηκαν στην Άγκυρα, όταν μία πεζογέφυρα κατέρρευσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μετά από σφοδρή σύγκρουση φορτηγού που είχε σηκωμένη καρότσα. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και προκαλεί ανατριχίλα, καθώς η τεράστια μεταλλική κατασκευή γκρεμίζεται κυριολεκτικά πάνω στον δρόμο.

Στο βίντεο φαίνεται το φορτηγό να κινείται κανονικά σε δρόμο της Άγκυρας, χωρίς ο οδηγός να αντιλαμβάνεται ότι η καρότσα παραμένει ανυψωμένη. Λίγα μέτρα αργότερα, το όχημα χτυπά με δύναμη την πεζογέφυρα, προκαλώντας την άμεση κατάρρευσή της και προκαλώντας πανικό σε οδηγούς και περαστικούς.

Η στιγμή της σύγκρουσης ήταν τρομακτική και κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καθώς κομμάτια της γέφυρας εκσφενδονίστηκαν στον δρόμο, ενώ διερχόμενα αυτοκίνητα βρέθηκαν ξαφνικά μπροστά σε ένα χάος από σίδερα και συντρίμμια. Από καθαρή τύχη αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, καθώς εκείνη την ώρα δεν υπήρχε μεγάλος αριθμός πεζών πάνω στη γέφυρα.

ÜST GEÇİDİ YIKIP, GEÇTİ

Ankara’da, damperi açık kalan kamyon, yaya üst geçidine çarptı. Üst geçit yıkıldı, 3 kişi ise yaralandı.



Video: DHA pic.twitter.com/c9ioUOJBgo — NTV (@ntv) May 23, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρία άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε κοντινό νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και φροντίδα. Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, ενώ εξετάζεται αν υπήρξε αμέλεια από την πλευρά του οδηγού.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα συνεργεία του δήμου, αστυνομικές δυνάμεις και υπηρεσίες οδικής ασφάλειας, αποκλείοντας την περιοχή για να απομακρύνουν τα συντρίμμια και να αποτρέψουν νέο κίνδυνο. Παράλληλα, ξεκίνησαν έλεγχοι και σε άλλες παρόμοιες κατασκευές της περιοχής, με τις αρχές να θέλουν να διασφαλίσουν ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στατικότητας που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα επικίνδυνα περιστατικά.