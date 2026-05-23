Ρώμη: Αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο εξαιτίας ενός power bank

Πανικό δημιούργησε ένα power bank σε πτήση της Easy Jet από την Αίγυπτο προς το Λονδίνο, αναγκάζοντας το αεροπλάνο να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ρώμης.

Σύμφωνα με το Sky News, η προσγείωση στη Ρώμη έγινε προληπτικά καθώς επιβάτης του αεροπλάνου τους ενημέρωσε ότι φόρτιζε το power bank του στη βαλίτσα, κάτι που δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια μίας πτήσης.

Η πτήση EZY2618 απογειώθηκε από τη Χουργκάντα στην Αίγυπτο το βράδυ της Τρίτης (19/5/2026) και επρόκειτο να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Λούτον τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Ωστόσο, η EasyJet ανέφερε ότι η πτήση έκανε εκτροπή προς το αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης και αναπρογραμματίστηκε να πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα, αφού το πλήρωμα ενημερώθηκε ότι το power bank φόρτιζε στις αποσκευές ενός επιβάτη.

«Ο κυβερνήτης αποφάσισε τότε να αλλάξει πορεία ως προληπτικό μέτρο, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και οι επιβάτες αποβιβάστηκαν κανονικά, ενώ εμείς παρέχουμε διαμονή σε ξενοδοχείο και γεύματα, όπου αυτό είναι δυνατό».

«Θα θέλαμε να ζητήσουμε συγγνώμη από όλους τους επιβάτες για την όποια ταλαιπωρία προκλήθηκε από την αλλαγή πορείας και την επακόλουθη καθυστέρηση», ανέφερε η easyjet.