Λεπτομέρειες έρχονται στο φως σχετικά με την επίθεση από τους σιίτες αντάρτες Χούθι της Υεμένης προς το αντιτορπιλικό USS Gravely κλάσης Arleigh Burke του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στην Ερυθράς Θάλασσας στις 30 Ιανουαρίου.

Οι Χούθι της Υεμένη εκτόξευσαν έναν αντιπλοϊκό πύραυλο, ο οποίος αναχαιτίστηκε από το σύστημα εγγύς προστασίας (CIWS) τύπου Phalanx, όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Αρχικά, το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, CENTCOM, ανακοίνωσε την κατάρριψη του αντιπλοϊκού πυραύλου cruise από το αμερικανικό αντιτορπιλικό δίχως να διευκρινίσει πως έγινε αυτή, τονίζοντας μόνο ότι «δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε ζημιές».

Ωστόσο, στη συνέχεια βγήκαν στην δημοσιότητα πληροφορίες για το περιστατικό, με Αμερικανούς αξιωματούχους να δηλώνουν στο CNN ότι ο αντιπλοϊκός πύραυλος cruise που εκτόξευσαν οι Χούθι κατά του USS Gravely δεν αναχαιτίστηκε από τα πυραυλικά συστήματα αεράμυνας του πλοίου, αλλά αντιθέτως από το σύστημα εγγύς προστασίας τύπου Phalanx, κάτι που έγινε για πρώτη φορά από την έναρξη των επιχειρήσεων στην περιοχή.

Μπορεί σε πρώτη «ματιά» να μην αλλάζει το αποτέλεσμα, αφού το αμερικανικό αντιτορπιλικό αμύνθηκε επιτυχώς, όμως το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε η «τελευταία γραμμή άμυνας» του USS Gravely για να αντιμετωπίσει την απειλή, θα πρέπει να ανησυχεί τους Αμερικανούς για διάφορους λόγους. Ο πιο σημαντικός είναι ότι ο αντιπλοϊκός πύραυλος cruise τω Χούθι κατάφερε να «διαπεράσει» τις άμυνες του προηγμένου συστήματος διαχείρισης μάχης (CMS) τύπου Aegis, αφού έφτασε σε απόσταση ενός μιλίου από το αντιτορπιλικό.

Ένας άλλο στοιχείο που πρέπει να λάβουν υπόψη οι Αμερικανοί είναι το ενδεχόμενο οι Χούθι να προσαρμόζονται και να βελτιστοποιούν την χρήση και αποτελεσματικότητα των πυραύλων που εκτοξεύουν, αφού πλέον έχουν αποκτήσει μια σχετική «εμπειρία» του πως αναχαιτίζονται, με στόχο να βρουν τα «ευάλωτα σημεία» των αμερικανικών πολεμικών πλοίων.

Wow, the USS Gravely had to use its Phalanx CIWS against a Houthi cruise missile per a U.S. official to CNN.



This is essentially the ships last layer of defense against any incoming attacks.



(The video below shows one in action!) pic.twitter.com/I1SYYydbbZ