Οργή στο Σιάτλ: Το superyacht 300 εκατ. δολαρίων του Μαρκ Ζούκερμπεργκ έφτασε στο λιμάνι ενώ η Meta απέλυε 1.400 εργαζόμενους

Στο στόχαστρο έντονης κριτικής βρέθηκε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ μετά την άφιξη του υπερπολυτελούς του γιοτ στο λιμάνι του Σιάτλ – την ώρα που η Meta απέλυε 1.400 εργαζόμενους στην πολιτεία της Ουάσινγκτον στις βορειοδυτικές ΗΠΑ. Το θηριώδες σκάφος μήκους 118 μέτρων, το οποίο ονομάζεται «Launchpad», έγινε δεκτό με αποδοκιμασίες και γιουχαΐσματα όταν κατέπλευσε την Τρίτη (26.05.2026) στο Σιάτλ.

Η άφιξη του σκάφους του Μαρκ Ζούκερμπεργκ συνέπεσε με τη δημοσιοποίηση εγγράφων που επιβεβαιώνουν ότι η Meta προχωρά σε δραστική μείωση προσωπικού στην περιοχή της κομητείας Κινγκ, όπου βρίσκεται σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Ο ίδιος ο Ζούκερμπεργκ δεν φέρεται να βρισκόταν πάνω στο γιοτ κατά την άφιξή του στην πόλη, ενώ μέλος του πληρώματος δήλωσε ότι το σκάφος «θα πηγαινοέρχεται» στην περιοχή το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του GeekWire, ένας εξοργισμένος περαστικός άρχισε μάλιστα να φωνάζει ότι ο δισεκατομμυριούχος Μαρκ Ζούκερμπεργκ θα έπρεπε «να πληρώσει επιτέλους κανέναν φόρο», ενώ άλλοι σχολίασαν σκωπτικά ότι η εικόνα του πολυτελούς γιοτ δίπλα σε μια πόλη που βιώνει χιλιάδες απολύσεις αποτελεί «σύμβολο της ανισότητας στη Silicon Valley».

Οι περικοπές αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου αναδιάρθρωσης, καθώς η Meta στρέφει ολοένα και περισσότερους πόρους στην τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, οι συνολικές απολύσεις ενδέχεται να ξεπεράσουν τις 15.000 θέσεις εργασίας παγκοσμίως, αριθμός που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 20% του προσωπικού της εταιρείας.

Στα social media, οι αντιδράσεις ήταν έντονες. Χρήστες στο X σχολίαζαν πως «το γιοτ του Ζούκερμπεργκ φτάνει στο Σιάτλ την ίδια ημέρα που η Meta απολύει το 20% του τοπικού προσωπικού της. Δεν γίνεται να το επινοήσεις αυτό».

Άλλοι χαρακτήρισαν τον ιδρυτή της Meta «έναν ακόμη tech billionaire που δεν μπορεί να καταλάβει το κλίμα της στιγμής», ενώ ο τοπικός δημοσιογράφος Λιούις Καμπ σχολίασε ειρωνικά, σύμφωνα με την New York Post, χρησιμοποιώντας τη γνωστή ρήση: «Ας μαντέψω: το όνομα του σκάφους είναι “Ας φάνε παντεσπάνι;”».