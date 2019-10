Έσεξ: 31 άνδρες και οκτώ γυναίκες οι νεκροί στη νταλίκα του θανάτου

31 άνδρες και 8 γυναίκες είναι οι 39 νεκροί που βρέθηκαν μέσα σε κοντέινερ ψυγείο που μετέφερε νταλίκα στο Έσεξ της Βρετανίας. Την πληροφορία πως τα θύματα της αδιανόητης τραγωδίας ήταν Κινέζοι μετανάστες μετέδωσε αρχικά το βρετανικό ITV News και επιβεβαίωσε η βρετανική αστυνομία.

Από πλευράς Κίνας, επίσημη επιβεβαίωση δεν υπάρχει ακόμα για το αν οι νεκροί στο Έσεξ είναι Κινέζοι. Σύμφωνα με την Global Times, επίσημη εφημερίδα του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, η πρεσβεία της Κίνας στη Βρετανία ανακοίνωσε ότι είναι σε συνεχή επαφή με τη βρετανική αστυνομία, ενώ σε άλλο post αναφέρεται πως το Πεκίνο προσπαθεί να επιβεβαίωση την ταυτότητα των θυμάτων.

We read with heavy heart the reports about the death of 39 people in Essex, England. We are in close contact with the British police to seek clarification and confirmation of the relevant reports: Chinese Embassy in the UK pic.twitter.com/jiucNglyVC

