Εσθονία: Καλύπτουν τα παράθυρα σχολείων με μεμβράνες για να προστατεύσουν τους μαθητές από drones

Προστατευτικές μεμβράνες στα παράθυρα σχολείων, τοποθετούν οι αρχές στην πόλη Τάρτου της Εσθονίας για να προστατεύσουν μαθητές και καθηγητές στην περίπτωση επίθεσης από drones. Τα παιδιά της συγκεκριμένης πόλης, έχουν ήδη βιώσει την εμπειρία ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους να κατευθύνεται προς την περιοχή τους από τα ρωσικά σύνορα με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη αναστάτωση.

Ουκρανικά drone που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, και τα οποία μετέφεραν βόμβες με στόχο περιοχές στη Ρωσία, έχουν μπει αρκετές φορές αυτήν την άνοιξη στην Εσθονία – μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Η Ουκρανία αποδίδει την εκτροπή των drone από την πορεία τους σε ρωσικές επιχειρήσεις ηλεκτρονικού παρεμβολών. Τον Ιούνιο, οι αρχές ζήτησαν από σχολεία στο Τάρτου, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 45 χλμ από τα ρωσικά σύνορα, να μεταφέρουν τους μαθητές τους σε καταφύγια, καθώς ένα drone προσέγγιζε την περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν γνωρίζαμε τι να κάνουμε, διότι δεν ήμασταν προετοιμασμένοι. Στην πραγματικότητα, είχαμε τρομοκρατηθεί», δήλωσε στο Ρόιτερς η Καρίν Λουκ, διευθύντρια του γυμνασίου Kivilinna του Τάρτου.

Δεν κατευθύνθηκαν σε καταφύγια, καθώς δεν διέθεταν ούτε την εκπαίδευση ούτε καθορισμένους χώρους για τα παιδιά, επισήμανε η Λουκ. Επομένως, κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών, το σχολείο της, όπως και άλλα σχολεία και νηπιαγωγείο στο Ταρτού προετοιμάζουν εγκαταστάσεις για να κρυφτούν τα παιδιά σε περίπτωση κινδύνου, όπως σχολικά γυμναστήρια και πισίνες.

Στην Ουκρανία, περισσότεροι άνθρωποι έχουν πεθάνει από θραύσματα από τζάμια που έσπασαν από εκρήξεις παρά από τις ίδιες τις εκρήξεις, σημείωσε η Λουκ. Επομένως, η προστατευτική μεμβράνη τοποθετείται σε παράθυρα στα καθορισμένα καταφύγια για να προστατεύσει παιδιά από τα γυαλιά, σε περίπτωση έκρηξης ενός drone σε κοντινή απόσταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σχολείο της Λουκ σχεδιάζει ασκήσεις για να διδάξει στα παιδιά πώς να αντιδρούν σε έναν συναγερμό για μη επανδρωμένο αεροσκάφος και θα μεταφέρει παιχνίδια και βιβλία στο υπόγειο για να μπορούν να ψυχαγωγούνται, ενώ κρύβονται.

«Νιώθω πολύ καλύτερα όταν γνωρίζω πως τα σχολείο κάνει κάτι. Νομίζω, στον κόσμο μας τώρα, πρέπει να προετοιμαζόμαστε», δήλωσε η Αϊρίν Τρέιμαν Κιβέστε, μητέρα ενός 11χρονου κοριτσιού στο σχολείο. «Είναι επίσης ευκολότερο και για τα παιδιά».

Τα 30 σχολεία και τα 38 νηπιαγωγεία ενισχύονται για την προστασία τους και γεννήτριες διανέμονται σε οικιστικά κτίρια προκειμένου οι πολίτες να έχουν θέρμανση τον χειμώνα, στην περίπτωση διακοπών στην ηλεκτροδότηση, δήλωσε στο Ρόιτερς ο αντιδήμαρχος του Τάρτου Μάρτιν Μπεκ.