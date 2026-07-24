Έξαλλος ο Τραμπ με την ΕΕ για τα πρόστιμα σε αμερικανικές εταιρείες: «Θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα – Οι ΗΠΑ δεν είναι ο κουμπαράς της Ευρώπης»

Οργισμένος είναι ο Ντόναλντ Τραμπ που εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατηγορώντας την ότι βάζει στο στόχαστρο τις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες με υπέρογκα πρόστιμα.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έκανε λόγο για μια άδικη και παράνομη πρακτική, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πλήττει συστηματικά τα συμφέροντα των ΗΠΑ.

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμα σε εταιρείες όπως οι Apple, Meta και Amazon, χαρακτηρίζοντας την τακτική αυτή «λεηλασία» των αμερικανικών επιχειρήσεων και των Αμερικανών φορολογουμένων. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνησή του δεν πρόκειται να αφήσει αναπάντητες αυτές τις κινήσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η Ουάσινγκτον θα προχωρήσει άμεσα σε έρευνα βάσει του Άρθρου 301 της αμερικανικής εμπορικής νομοθεσίας, προκειμένου να εξεταστούν οι πρακτικές της ΕΕ απέναντι στις αμερικανικές εταιρείες. Όπως υποστήριξε, στόχος είναι να αντιμετωπιστούν όσα θεωρεί αθέμιτες εμπορικές πρακτικές εις βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα επιδιώξουν την ανατροπή των συγκεκριμένων προστίμων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής σημαντικών δασμών σε ευρωπαϊκά προϊόντα. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ο κουμπαράς της Ευρώπης», ανέφερε χαρακτηριστικά, προαναγγέλλοντας νέα κλιμάκωση στην εμπορική αντιπαράθεση με τις Βρυξέλλες.

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«Η Ευρωπαϊκή Ένωση το κάνει ξανά και, όπως συμβαίνει συνήθως, βάζει στο στόχαστρο τις ΣΠΟΥΔΑΙΕΣ αμερικανικές εταιρείες! Αφού επέβαλε πρόστιμο 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Apple, χωρίς κανέναν απολύτως λόγο, 3 δισεκατομμυρίων στη Meta, 2,5 δισεκατομμυρίων στην Amazon και σε πολλές ακόμη εταιρείες», ανέφερε μεταξύ άλλων σε έντονο ύφος στην ανάρτησή του.

«Αυτή η παράνομη και βαθιά μεροληπτική πρακτική ξεκίνησε σε τόσο υψηλό επίπεδο κατά τον πρώτο χρόνο της κυβέρνησης του “Κοιμισμένου Τζο Μπάιντεν”, όμως δεν πρόκειται να συνεχιστεί επί κυβέρνησης Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν είναι ο «ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ» της Ευρώπης και δεν θα το επιτρέψουμε!

Παρακαλώ θεωρήστε αυτή τη δήλωση ως επίσημη ενημέρωση ότι θα ξεκινήσουμε άμεσα έρευνα βάσει του Άρθρου 301 για την πρακτική της «ΛΗΣΤΕΙΑΣ» αμερικανικών εταιρειών και, κατ’ επέκταση, του Αμερικανού φορολογούμενου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για αυτή την παράνομη και εξαιρετικά ανήθικη συμπεριφορά, για την οποία την έχω προειδοποιήσει επανειλημμένα.

Οι κυρώσεις θα ανατραπούν πλήρως και αναμένουμε ότι θα επιβληθούν σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαντικοί ΔΑΣΜΟΙ το συντομότερο δυνατό. Μείνετε συντονισμένοι! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ», καταλήγει στην ανάρτησή του.