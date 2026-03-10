Εταιρεία από την Τουρκία πουλάει 27.000 βόμβες στο Ισραήλ μέσω ΗΠΑ

Στο επίκεντρο μιας έντονης διεθνούς αντιπαράθεσης βρίσκεται η απόφαση της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει στην αποστολή χιλιάδων βομβών στο Ισραήλ, παρακάμπτοντας το Κογκρέσο. Η υπόθεση αποκτά διαστάσεις θρίλερ, καθώς η εμπλοκή της εταιρείας Repkon USA – η οποία συνδέεται άμεσα με την τουρκική αμυντική βιομηχανία – εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τις γεωπολιτικές ισορροπίες.

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προχωρά σε μεγάλη πώληση οπλισμού προς το Ισραήλ, αξίας περίπου 660 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία περιλαμβάνει περισσότερες από 27.000 βόμβες τύπου MK-80, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα με την ισραηλινή ιστοσελίδα YnetNews, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες βόμβες παράγονται σε εργοστάσιο στο Τέξας που ανήκει σε εταιρεία αμυντικής βιομηχανίας τουρκικών συμφερόντων, γεγονός που αποκαλύφθηκε μέσα από τα επίσημα έγγραφα της συμφωνίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε τον πόλεμο με το Ιράν ως «κατάσταση έκτακτης ανάγκης», επιτρέποντας στην κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην πώληση, παρακάμπτοντας τη διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία για εξαγωγές όπλων.

Τι περιλαμβάνει το πακέτο όπλων:

12.000 βόμβες BLU-110A/B βάρους περίπου μισού τόνου

10.000 βόμβες περίπου 250 κιλών

5.000 μικρού διαμετρήματος βόμβες

τεχνική υποστήριξη, υλικοτεχνικές υπηρεσίες και εξοπλισμό

Η αγορά αναμένεται να χρηματοδοτηθεί εν μέρει μέσω της ετήσιας αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας ύψους 3,8 δισ. δολαρίων που λαμβάνει το Ισραήλ.

Η τουρκική εταιρεία Repkon πίσω από την παραγωγή

Σύμφωνα με τα έγγραφα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, βασικός ανάδοχος του προγράμματος είναι η εταιρεία Repkon USA, με έδρα το Γκάρλαντ του Τέξας. Η εταιρεία αποτελεί θυγατρική της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας Repkon.



Η τουρκική εταιρεία εξαγόρασε το 2025 τη μονάδα παραγωγής από την αμερικανική General Dynamics. Το συγκεκριμένο εργοστάσιο είναι το μοναδικό στις Ηνωμένες Πολιτείες που κατασκευάζει τα σώματα των βομβών της σειράς MK-80, τα οποία αποτελούν τη βασική πλατφόρμα για τα κιτ καθοδήγησης JDAM που χρησιμοποιούν τόσο ο αμερικανικός στρατός όσο και η ισραηλινή πολεμική αεροπορία.

Η ανακοίνωση εταιρείας

Η αναφορά της Repkon USA ως κύριου αναδόχου, ωστόσο, προκάλεσε συζητήσεις, ιδιαίτερα στην Τουρκία. Ο όμιλος Repkon Group εξέδωσε ανακοίνωση (εδώ) μιλώντας για ένα συντονισμένο αφήγημα που στοχοποιεί την εταιρεία.

Παράλληλα, η εταιρεία τόνισε ότι δεν είχε κανέναν ρόλο στο αίτημα ή στη λήψη της απόφασης για τη μεταφορά των αμερικανικών πυρομαχικών και ότι δεν πραγματοποίησε καμία άμεση εμπορική συναλλαγή που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο πακέτο.

Γεωπολιτικές αντιφάσεις και εντάσεις

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η εμπλοκή εταιρείας τουρκικών συμφερόντων στην παραγωγή βομβών για το Ισραήλ αναδεικνύει τις σύνθετες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή.

Παρότι η Τουρκία παραμένει μέλος του ΝΑΤΟ, οι σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχουν δοκιμαστεί τα τελευταία χρόνια.

Η Τουρκία αγόρασε το ρωσικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας S-400, γεγονός που οδήγησε στον αποκλεισμό της από το πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και στην επιβολή αμερικανικών κυρώσεων το 2020. Παράλληλα, η Άγκυρα έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις εναντίον κουρδικών δυνάμεων στη Συρία που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ και έχει επανειλημμένα απειλήσει την Ελλάδα. Ιδιαίτερα για το Ισραήλ, η Τουρκία έχει ταχθεί έντονα υπέρ της Χαμάς μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Ειδικοί σε θέματα ασφάλειας επισημαίνουν ότι η Repkon διατηρεί στενούς δεσμούς με την τουρκική κυβέρνηση μέσω συμβάσεων και κανονιστικών εγκρίσεων, γεγονός που εγείρει το ενδεχόμενο η Άγκυρα να ασκήσει έμμεση πίεση στην παραγωγή σε περίπτωση κλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων.

Η Repkon συμμετέχει επίσης και σε άλλα προγράμματα παραγωγής πυρομαχικών στις ΗΠΑ και πρόσφατα εξασφάλισε συμβόλαιο για την κατασκευή μονάδας παραγωγής εκρηκτικών στο Κεντάκι.

Ακόμη και χωρίς μια ανοιχτή άρνηση κατασκευής όπλων – μια κίνηση που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή σύγκρουση με την Ουάσιγκτον – αναλυτές εκτιμούν ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επηρεάσει την εφοδιαστική αλυσίδα μέσω καθυστερήσεων στην παραγωγή, εργασιακών διαφορών ή τεχνικών προβλημάτων που θα επιβράδυναν τις παραδόσεις σε περίοδο κρίσης.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπερασπίστηκε την πώληση, υποστηρίζοντας ότι θα ενισχύσει την ασφάλεια ενός στρατηγικού εταίρου και θα ενδυναμώσει την ικανότητα του Ισραήλ να αντιμετωπίζει απειλές.

Στην επίσημη ανακοίνωσή του, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η πώληση «θα υποστηρίξει την εξωτερική πολιτική και την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ασφάλειας ενός στρατηγικού περιφερειακού εταίρου, ο οποίος αποτελεί σημαντική δύναμη για την πολιτική σταθερότητα και την οικονομική πρόοδο στη Μέση Ανατολή».

Την ίδια στιγμή, ο σημαντικός ρόλος μιας εταιρείας τουρκικών συμφερόντων στην παραγωγή βασικών εξαρτημάτων για τα όπλα αυτά αναδεικνύει το ολοένα και πιο περίπλοκο πλέγμα συμμαχιών και αντικρουόμενων συμφερόντων στη Μέση Ανατολή – όπου, σε ορισμένες περιπτώσεις, η δυνατότητα του Ισραήλ να πολεμά εξαρτάται από όπλα που κατασκευάζονται από έναν από τους πιο έντονους επικριτές του.