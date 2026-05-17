ΗΠΑ: Η στιγμή της σύγκρουσης αεροσκαφών σε αγώνα επίδειξης στο Αϊντάχο

Δύο αεροσκάφη EA-18G Growlers συνετρίβησαν, δύο μίλια βορειοδυτικά της αεροπορικής βάσης Mountain Home
Καπνοί και ανοιγμένα αλεξίπτωτα αμέσως μετά τη σύγκρουση αεροσκαφών στο Αϊντάχο των ΗΠΑ / πηγή φωτογραφίας Χ
Συγκλονιστικό βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας, καθώς καταγράφει τη σύγκρουση δύο αεροσκαφών σε air show που έγινε στην Πολιτεία του Αϊντάχο στις ΗΠΑ την Κυριακή (17.05.2026). Οι πιλότοι πρόλαβαν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα αυτόματης εκτίναξης πριν από τη συντριβή στο έδαφος.

Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης «Gunfighters Skies Air Show» στο Αϊντάχο των ΗΠΑ και είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της εκδήλωσης.

Δύο αεροσκάφη EA-18G Growlers συνετρίβησαν, δύο μίλια βορειοδυτικά της αεροπορικής βάσης Mountain Home κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης, σύμφωνα με ανάρτηση της αεροπορικής βάσης στα social media.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, ο εκφωνητής της διοργάνωσης ενημέρωσε το κοινό ότι δύο αεροσκάφη του Πολεμικού Ναυτικού συγκρούστηκαν στον αέρα.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες και οι τέσσερις επιβαίνοντες των δύο αεροσκαφών (2+2) φέρονται να εκτινάχθηκαν.

Άλλη θεατής κατέγραψε εικόνες με πυκνό καπνό να υψώνεται από το σημείο της πτώσης.

 

 

«Οι υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων έχουν σπεύσει στο σημείο, η έρευνα είναι σε εξέλιξη και περισσότερα στοιχεία θα δημοσιευτούν μόλις γίνουν διαθέσιμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αεροπορικής βάσης.

