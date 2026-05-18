Τραμπ: Απειλές για διαστημικό πόλεμο με «άρωμα» ΑΙ – Ανέβασε φωτογραφία που πατά το κόκκινο κουμπί

Λίγη ώρα μετά ανέβασε τον χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την αμερικανική σημαία - Ποιοι οι όροι των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου και ποιες οι «κόκκινες» γραμμές του Ιράν
Μέσω ΑΙ οι νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος χωρίς να γράψει ούτε μία λέξη στο Truth Social, προειδοποιεί -ξανά- πως είναι έτοιμος να πατήσει το κόκκινο κουμπί, λίγες ώρες αφού έδωσε τελεσίγραφο στο Ιράν για τον πόλεμο.

Στην νέα του ανάρτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ κάθεται σε κέντρο επιχειρήσεων στο διάστημα, ενώ από πίσω του φαίνονται οθόνες με τουλάχιστον 5 βομβαρδισμούς. Κοιτώντας ευθεία στην κάμερα, έχει τοποθετημένο το χέρι του στο κόκκινο κουμπί. Αν και δεν υπάρχει καμία αναφορά στο Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος κατάφερε να στείλει το μήνυμά του.

Λίγη ώρα μετά ανέβασε ακόμη μία ΑΙ φωτογραφία που φαίνεται ο χάρτης της Μέσης Ανατολής, καλυμμένος με την αμερικανική σημαία και με σειρά από βέλη να κατευθύνονται προς το Ιράν.

Πρόκειται για τη νέα του δημόσια προειδοποίηση, λίγο αφότου επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπεντζαμίν Νετανιάχου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αυξήσει τις αναρτήσεις του με εικόνες και βίντεο ΑΙ οι οποίες έχουν κυρίως πολεμικό περιεχόμενο.

Κατά τη διάρκειας της νύχτας, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ξανά το Ιράν, γράφοντας πως ο χρόνος τελειώνει και ότι πρέπει να κινηθούν γρήγορα.

«Για το Ιράν, ο χρόνος τρέχει, και θα πρέπει να κινηθούν, γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Ο χρόνος είναι ζήτημα ζωής και θανάτου», έγραψε συγκεκριμένα.

Οι όροι των ΗΠΑ και οι «κόκκινες» γραμμές του Ιράν

Το «Anadolu», το οποίο επικαλείται πληροφορίες που μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων «Fars», αναφέρει πως η Ουάσινγκτον έχει θέσει 5 βασικούς όρους για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται «η διατήρηση σε λειτουργία μόνο μίας ιρανικής πυρηνικής εγκατάστασης».

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, ο πρόεδρος των ΗΠΑ συγκάλεσε για τις 19 Μαΐου συνεδρίαση στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.

Οι πέντε όροι της Ουάσινγκτον

Εκτός από τον όρο που προαναφέρθηκε, οι τέσσερις άλλες αμερικανικές απαιτήσεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι και οι εξής:

  1. Να μην καταβληθούν αποζημιώσεις ή πολεμικές αποζημιώσεις από τις ΗΠΑ
  2. Να απομακρυνθούν και να μεταφερθούν 400 κιλά ουρανίου από το Ιράν στις ΗΠΑ
  3. Να αποδεσμευθεί μόλις το 25% των «παγωμένων» ιρανικών περιουσιακών στοιχείων
  4. Η παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα να εξαρτάται από τη διεξαγωγή των  διαπραγματεύσεων.

Οι «κόκκινες γραμμές» της Τεχεράνης

Το Ιράν, από τη δική του μεριά, θέτει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ως προϋποθέσεις για οποιαδήποτε διαπραγμάτευση μέτρα που αποσκοπούν, όπως υποστηρίζει, στην «οικοδόμηση εμπιστοσύνης».

Αυτές περιλαμβάνουν:

  1. Τερματισμό των συγκρούσεων σε όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στον Λίβανο
  2. Άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν
  3. Αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων
  4. Αποζημιώσεις για τις ζημίες του πολέμου
  5. Αναγνώριση της κυριαρχίας του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ.
