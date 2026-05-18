Κίνα: 2 νεκροί από σεισμό 5,2 Ρίχτερ στην πόλη Λιουτζού – Σοκαριστικά βίντεο από τη στιγμή που γκρεμίζονται κτίρια

Μεγάλος σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες το απόγευμα (17/5/2026, ώρα Ελλάδος) στην Κίνα σκότωσε 2 ανθρώπους γκρέμισε 13 κτίρια και οδήγησε στην απομάκρυνση χιλιάδων ανθρώπων στην περιοχή του Γκουανγκσί.

Ο σεισμός έπληξε την πόλη Λιουτζού της Κίνας στις 00:21 τοπική ώρα (19:21 ώρα Ελλάδος χθες), όπως μετέδωσε το κινεζικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV μετέδωσε ότι τα θύματα είναι ένα ζευγάρι, ένας 63χρονος άνδρας και μια 53χρονη γυναίκα, ενώ οι αρχές απομάκρυναν πάνω από 7.000 ανθρώπους από την περιοχή, πρόσθεσε.

2 dead after a magnitude-5.2 earthquake hits south China's Guangxi. One person remains missing, and search and rescue operations are underway.

Βίντεο που μεταδόθηκαν από το CCTV δείχνουν κατοίκους να εγκαταλείπουν πολυώροφα κτίρια, σπίτια να έχουν καταστραφεί και διασώστες να κάνουν έρευνες για τον εντοπισμό θυμάτων σε σωρούς από ερείπια.

Thirteen buildings in Guangxi’s Liuzhou collapsed after the 5.2M earthquake devastated the city early Monday. (CCTV)



Σεισμοί σημειώνονται σχετικά συχνά στην Κίνα. Σεισμός που είχε γίνει στην περιοχή του Θιβέτ είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 126 ανθρώπους και προκαλέσει ζημιές σε χιλιάδες κτίρια τον Ιανουάριο του 2025.