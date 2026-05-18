NYT: Το Ισραήλ διατηρούσε δεύτερη μυστική βάση στο Ιράκ – Χρησιμοποιήθηκε και στον πόλεμο 12 ημερών κατά του Ιράν

Και δεύτερη μυστική βάση στο Ιράκ φέρεται πως διατηρούσε ο στρατός του Ισραήλ η οποία μάλιστα χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου κατά του Ιράν, τον περασμένο Ιούνιο.

Το μυστικό «φυλάκιο» στην έρημο του δυτικού Ιράκ χρησιμοποιούνταν για αεροπορική υποστήριξη, ανεφοδιασμό και ιατρική περίθαλψη από τον στρατό του Ισραήλ, αναφέρει δημοσίευμα της New York Times. Σύμφωνα με το άρθρο, ένας βοσκός και ένας στρατιώτης σκοτώθηκαν ώστε να μην αποκαλυφθεί η ύπαρξή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η NYT αναφέρει ότι η βάση υπήρχε πριν από τον φετινό πόλεμο ΗΠΑ – Ισραήλ κατά του Ιράν και χρησιμοποιήθηκε από ισραηλινά στρατεύματα κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου.

Η εφημερίδα αναφέρει μάλιστα πως οι ΗΠΑ γνώριζαν την ύπαρξή της, κάτι που σημαίνει πως η Ουάσινγκτον απέκρυπτε από τη Βαγδάτη το γεγονός ότι «εχθρικές δυνάμεις» βρίσκονταν σε ιρακινό έδαφος.

Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για τη δεύτερη βάση του Ισραήλ σε εδάφη του Ιράκ. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Wall Street Journal ανέφερε πως το Ισραήλ είχε αναπτύξει μυστική βάση στο Ιράν, λίγο πριν την έναρξη του πολέμου και λειτουργούσε ως κέντρο ειδικών δυνάμεων και κόμβος επιμελητείας για την ισραηλινή αεροπορία.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο επίσημο σχόλιο από το Ιράκ αν και ο εκπρόσωπος του αρχηγού των ιρακινών ενόπλων δυνάμεων, Σαμπάχ αλ-Νουμάν, είχε δηλώσει ότι η χώρα δεν θα επιτρέψει να χρησιμοποιηθεί το έδαφός της για επιθέσεις κατά άλλων κρατών.