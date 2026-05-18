Ο Πάπας Λέων έκανε το viral trend «6-7» και ενθουσίασε παιδιά στο Βατικανό

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο, όπου ο πάπας Λέων κάνει το viral trend του TikTok, «six-seven (6-7).

Το βίντεο με τον πάπα Λέοντα δημοσιεύτηκε στο TikTok από τον Ιταλό καθολικό ιερέα και influencer, Don Roberto Fiscer, ο οποίος είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στην πλατφόρμα.

A group of kids taught Pope Leo the viral ‘6-7’ hand gesture at the Vatican on Saturday. The pope repeated the gesture and the young crowd applauded. pic.twitter.com/JAp9E3yAx4 — CBS News (@CBSNews) May 17, 2026

Στο απόσπασμα, ο ιερέας βρίσκεται μαζί με μια ομάδα παιδιών στην πλατεία του Αγίου Πέτρου όταν περνά από μπροστά τους ο Ποντίφικας. Τότε, όλοι μαζί φωνάζουν «6-7» και κάνουν τις χαρακτηριστικές κινήσεις με τα χέρια που συνοδεύουν το trend.

Ο πάπας Λέων φαίνεται να ανταποκρίνεται χαμογελώντας, επαναλαμβάνει τη φράση και μιμείται τις ίδιες κινήσεις, προκαλώντας ενθουσιασμό στα παιδιά και νέο κύμα σχολίων στα social media.

Ως προς το συγκεκριμένο trend, έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές στο TikTok τους τελευταίους μήνες, κυρίως ανάμεσα σε παιδιά και εφήβους. Η φράση «six seven» δεν σημαίνει συγκεκριμένα κάτι, αλλά ταυτόχρονα… τα πάντα. Δεν είναι τυχαίο ότι η ιστοσελίδα Dictionary.com το ανέδειξε ως «λέξη της χρονιάς» για το 2025.