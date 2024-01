Χειρουργικό ήταν το χτύπημα των ισραηλινών για την «εξουδετέρωση» του υπαρχηγού της Χαμάς, Σαλέχ αλ Αρούρι.

Δεν ισοπέδωσαν ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο, αλλά τίναξαν στον αέρα τον όροφο στον οποίο γινόταν η συνάντηση των στελεχών της Χαμάς κι ένα αυτοκίνητο, που ανήκε στον Σαλέχ αλ Αρούρι.

Βίντεο από κάμερα που βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το σημείο της έκρηξης κατέγραψε δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο το μοιραίο χτύπημα:

CCTV Footage from the Lebanese Capital of Beirut showing the Israeli Airstrike which resulted in the Death of the Deputy Chairman of the Hamas Political Bureau, Saleh al-Arouri as well as Senior Hamas Leader, Khalil al-Hayya. pic.twitter.com/kXgP2RdF55 January 3, 2024

Άλλη κάμερα, κατέγραψε από πιο κοντά την έκρηξη στα γραφεία της Χαμάς, σε προάστιο της Βηρυτού.

Footage of the Israel drone strike which killed 7 top Hamas leaders in Beirut.



👇👇💥 pic.twitter.com/Nl4nLdHeoi — 🇺🇦UKRAINE🇺🇦DIARY💙💛LATEST (@UkraineDiary) January 3, 2024

U.S. Defense Officials have now stated that Israel was Responsible for the Airstrike yesterday on the Suburbs of Beirut, Lebanon which Killed the Deputy Chairman of the Hamas Political Bureau, Saleh al-Arouri alongside several other High-Level Hamas Officials. pic.twitter.com/uZrehh7FZp — OSINTdefender (@sentdefender) January 3, 2024

Η εφημερίδα του Λιβάνου «Nadaa al-Watan» αναφέρει πως αυτό που σκότωσε τον Αρούρι δεν ήταν ο πύραυλος που χτύπησε το κτίριο της Βηρυτού, αλλά πύραυλος που στόχευσε απευθείας το αυτοκίνητό του, μόλις αυτός βγήκε από τα γραφεία της Χαμάς.

Οι Ισραηλινοί – που δεν έχουν αναλάβει επισήμως την ευθύνη για το χτύπημα – έχουν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν. Δεν ξεχνούν πως ο Αρούρι, μαζί με την υπόλοιπη ηγεσία της Χαμάς, παρακολουθούσαν εξ αποστάσεως την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου χαμογελώντας πριν την «πανηγυρική» προσευχή.

Δείτε το βίντεο από εκείνη την ημέρα:

🇮🇱🇮🇱 ISRAEL ELIMINIERT GRÜNDER DES MILITÄRISCHEN FLÜGELS DER HAMAS- BRAVO‼️

🇮🇱🇮🇱



Für die gesamte Hamasführung im Ausland und im Gazastreifen ist das eine dramatische Botschaft. Ein Signal dass sie die nächsten sind und ein Zeichen, was Israel in den nächsten Wochen erreichen… pic.twitter.com/xMdFGKIzo7 — Ex Muslim Kian Kermanshahi (@KianKermanshah) January 2, 2024

Ήδη η Χαμάς υπόσχεται εκδίκηση, ενώ εντός των επομένων ωρών αναμένεται και δήλωση του επικεφαλής της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, Χασάν Νασράλα. Μια δήλωση που αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς ίσως φανεί αν η εξτρεμιστική ισλαμιστική οργάνωση μπει ενεργά στον πόλεμο, σηματοδοτώντας την επέκταση της σύγκρουσης.

