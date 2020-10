Έτσι έμαθε ότι πήρε το βραβείο Νόμπελ!

Η Επιτροπή των Βραβείων Νόμπελ δεν μπορούσε με τίποτα να βρει τον οικονομολόγο Πωλ Μίλγκρομ για να του ανακοινώσει ότι κέρδισε το Νόμπελ Οικονομίας για το 2020.

Έτσι, επιστρατεύθηκε ο γείτονας ο οποίος πήγε και του χτύπησε το κουδούνι μέσα στη νύχτα! «Πολ! Πολ! Κέρδισες το Νόμπελ. Προσπαθούν να σε βρουν αλλά δεν έχουν το τηλέφωνό σου», του φώναζε όταν εκείνος απάντησε στο επίμονο χτύπημα της πόρτας.

The best way to announce to someone you won a #Nobel Prize. https://t.co/JkOCLGRZBG