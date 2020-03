Θύμα του κορονοϊού που “γονατίζει” και τρομοκρατεί την Ευρώπη είναι, μετά το Euro 2020, και η Eurovision. Είναι η πρώτη φορά στα 64 χρόνια της “ζωής” της, που η Eurovision δεν θα διοργανωθεί!

Ο φετινός διαγωνισμός τραγουδιού επρόκειτο να γίνει στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, αλλά η EBU αποφάσισε και ανακοίνωσε την ακύρωση της Eurovision για φέτος. Ο διαγωνισμός, θα γίνει το 2021 (κάτι ανάλογο αποφάσισε και η UEFA για το Euro) πάλι στο Ρότερνταμ.

“Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε τη ματαίωση του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision 2020 στο Ρότερνταμ”, αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση. Τις τελευταίες μέρες, αναφέρει η EBU, “αναζητήσαμε κάθε εναλλακτική λύση για να γίνει η Eurovision. Ωστόσο, η αβεβαιότητα που προκαλεί η εξάπλωση του COVID-19 σε όλη την Ευρώπη και οι περιορισμοί που επιβάλουν οι κυβερνήσεις, σημαίνει ότι η EBU πήρε τη δύσκολη απόφαση πως είναι αδύνατον να συνεχίσει με το διαγωνισμό όπως έχει σχεδιάσει”.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της EBU, θα συνεχιστούν οι συζητήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους και τις αρχές του Ρότερνταμ ώστε ο διαγωνισμός να φιλοξενηθεί του χρόνου, τον Μάιο του 2021 δηλαδή, στην ολλανδική πόλη.

